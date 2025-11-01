KITE, a plataforma digital que quer facilitar a integração de migrantes e refugiados

Outros artigos:

Chama-se KITE e pretende ser um quebra-gelo cultural e linguístico ao serviço do acolhimento de migrantes e refugiados. Criada por um consórcio integrado por sete universidades europeias, entre elas a Universidade de Coimbra (UC), esta nova plataforma multilingue reúne um conjunto de recursos de comunicação de nível básico, como um dicionário ilustrado, os sons das línguas, as letras do alfabeto ou os significados de gestos comuns.

A iniciativa nasce de “uma aguda consciência de que quem está na linha da frente do acolhimento de refugiados e migrantes não dispõe de instrumentos auxiliares de comunicação acessíveis, multilingues, com valências múltiplas e concentrados, de modo integrado, num só espaço”, explica Cristina Martins, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), que coordena o projeto na UC.

Nesta plataforma de acesso aberto estão disponíveis informações úteis sobre o funcionamento de vários países, um glossário ilustrado, um guia para a imersão na fonética da língua do país de acolhimento (português, espanhol, francês, italiano, alemão e polaco), um catálogo de orientações sobre cortesia verbal e não verbal, um catálogo de comunicação não verbal e testemunhos de outros refugiados e migrantes – de países como Índia, Marrocos e Ucrânia – sobre o seu próprio processo de integração linguística e cultural.

Segundo Cristina Martins, esta plataforma funciona com “um kit de ‘primeiros-socorros’ para ajudar as pessoas a entrar em contacto com a língua e a cultura do país de acolhimento”. A versão portuguesa conta, para já, com tradução de conteúdos em inglês e ucraniano.

A KITE é financiada pelo projeto COMMUNIKITE, que apoia a criação de ferramentas digitais para corresponder a necessidades de comunicação de nível básico em situações de emergência humanitária.

O consórcio responsável pela criação da plataforma é liderado pela Universidade de Salamanca (Espanha), tendo também como parceiras, além da Universidade de Coimbra, a Universidade de Bolonha (Itália), a Universidade de Heidelberg (Alemanha), a Universidade de Poitiers (França), a Universidade de Kiev (Ucrânia) e a Universidade de Varsóvia (Polónia).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders