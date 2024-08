Sogrape convida estudantes a reinventarem a indústria do vinho

Outros artigos:

Revolucionar a indústria do vinho através da inovação é o mote da 2.ª edição do Sogrape Impact Hack, uma iniciativa promovida pela Sogrape no âmbito do seu programa de inovação aberta, e que tem lugar marcado no Espaço Casa Ferreirinha, em Vila Nova de Gaia, no dia 19 de setembro.

Reunir mentes inovadoras e apaixonadas numa plataforma aberta para a colaboração e resolução criativa de problemas é o objetivo da iniciativa que este ano irá incluir atividades de prototipagem, no evento presencial de dia 19, com os participantes a disporem de 12 horas para transformar ideias em soluções concretas alavancando abordagens inovadoras em duas áreas-chave: Direct-to-Consumer e Enoturismo. Áreas que a Sogrape vê como fundamentais para estabelecer relações significativas com os clientes e consumidores, e que esta competição pode potenciar.

Refira-se que competição arranca no dia 16 de setembro com uma sessão online, na qual as equipas participantes começarão o processo de ideação. Os três melhores projetos serão distinguidos com prémios de 1500, 1000 e 500 euros, respetivamente para o primeiro, segundo e terceiro lugares. As inscrições de equipas estão abertas até 11 de setembro.

No ano passado, Sogrape Impact Hack envolveu mais de 100 participantes. Sob a liderança de Fernando da Cunha Guedes, atual presidente e representante da terceira geração da família fundadora, a Sogrape está presente em mais de 120 mercados. Detém mais de 1.600 hectares de vinha distribuídos por Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Nova Zelândia.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.