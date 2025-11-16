Facebook Instagram
Há uma nova tendência de viagens a ganhar força no TikTok. E Portugal está no top desta moda

Esta tendência ultrapassa os 11 milhões de publicações no Instagram e soma quase 2 milhões no TikTok
Viajar sozinho está a tornar-se numa das maiores tendências globais, impulsionada pelas mudanças na forma como vivemos, trabalhamos e aproveitamos o tempo livre. Segundo dados do Eurostat, citados num comunicado da TUI Musement, o número de agregados unipessoais na Europa aumentou quase 17% na última década, contrastando com um crescimento de 5,8% no total de agregados familiares. Esta transformação reflete-se também no turismo: cada vez mais pessoas escolhem fazer férias a solo.

Nas redes sociais, o fenómeno é impossível de ignorar. A hashtag #solotravel ultrapassa os 11 milhões de publicações no Instagram e soma quase 2 milhões no TikTok, evidenciando que viajar sozinho se tornou numa experiência partilhada em massa.

A empresa de tours e atividades analisou as avaliações feitas por viajantes a solo para identificar os destinos mais bem classificados, tendo em conta fatores como segurança, património cultural, natureza e oportunidades de autodescoberta e convívio. E há um destino português no topo das preferências.

Percorra a galeria acima para ver o ranking.

