Esqueça os toldos: a IKEA tem uma solução muito mais prática para fazer sombra

Há uma altura do ano em que a vontade de transformar o exterior da casa numa verdadeira extensão da sala de estar esbarra sempre no mesmo problema: o sol. Queremos passar mais tempo na varanda, no terraço ou no jardim, mas, a partir de determinada hora, a sombra desaparece e o espaço deixa de ser convidativo. A solução mais óbvia costuma ser um toldo. A IKEA propõe outra ideia.

A pérgula HAMMARÖN ocupa uma área de 3 por 3 metros e cria, de forma relativamente simples, uma zona protegida do sol que pode funcionar como sala de estar, espaço para refeições ou simplesmente aquele lugar onde apetece ficar a ler durante uma tarde de verão. E tem uma vantagem estética: em vez de parecer um acrescento à casa, a estrutura acaba por ajudar a definir o próprio espaço exterior.

O funcionamento é igualmente descomplicado. O toldo pode ser aberto e fechado rapidamente e, quando não é preciso sombra, o resguardo pode ser dobrado. O tecido tem UPF 25+ e bloqueia 96% da radiação ultravioleta, além de ser resistente ao desbotamento — uma característica particularmente útil quando passa boa parte do verão exposto ao sol.

Outro ponto a favor está na manutenção. O tecido é amovível e pode ser lavado na máquina a 40 ºC, enquanto a estrutura de aço com revestimento em pó foi pensada para resistir ao uso no exterior. E, se ao fim de algum tempo for necessário substituir o toldo, não é preciso trocar a pérgula inteira: existe um toldo HAMMARÖN vendido separadamente.

Com 222 centímetros de altura e uma estrutura suficientemente ampla para criar uma verdadeira zona de estar, é uma solução interessante para quem quer sombra sem avançar para obras ou para uma instalação mais permanente. O tecido é composto por poliéster, com um mínimo de 90% reciclado.

Custa 359€ e, talvez mais importante, permite pensar no exterior de uma forma diferente: não como um espaço que se usa apenas quando o tempo está perfeito, mas como mais uma divisão da casa — só que sem paredes.

Há, naturalmente, alguns cuidados. Para prolongar a vida da pérgula, a IKEA recomenda que seja limpa regularmente e guardada num local seco e protegido durante os meses mais frios. E, perante chuva ou vento forte, o telhado deve ser retirado.

No fundo, é uma solução para quem quer mais sombra, mais tempo ao ar livre e menos complicações. E isso, no verão, pode ser precisamente o que procuramos.