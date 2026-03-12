Sonae está a recrutar 80 jovens e candidaturas já estão abertas. Há também oportunidades lá fora

As Empresas Sonae já abriram as candidaturas para o Programa Contacto, iniciativa de recrutamento que assinala 40 anos e que pretende recrutar mais de 80 jovens talentos.

A iniciativa destina-se a jovens finalistas ou recém-graduados de licenciatura ou mestrado com oportunidades disponíveis em áreas como Economia, Gestão, Tecnologias de Informação, Comercial, Legal, Informática, Logística, Análise de Dados, Inteligência Artificial, Marketing e Comunicação, entre outras. Os interessados podem candidatar-se até ao dia 6 de abril em www.sonae.pt/pt/contacto.

A experiência proporcionada pelo Programa Contacto distingue-se pelo seu percurso personalizado, combinando desafios reais, formação em diversas competências, oportunidades de networking e contacto direto com líderes das diversas áreas, explica a empresa em comunicado. Estes fatores distintivos são este ano reforçados pela disponibilização de oportunidades internacionais, beneficiando da crescente escala global das empresas Sonae e do portefólio de ativos e empresas internacionais.

Eduardo Piedade, Chief Development Officer da Sonae, afirma: “O Programa Contacto é um legado do Eng. Belmiro de Azevedo que reflete a sua profunda convicção no papel da Educação e da formação e a vontade de promover o crescimento pessoal e profissional de jovens de elevado potencial. Ao longo de quatro décadas, contribuiu para o desenvolvimento de muitos líderes que hoje fazem a diferença em Portugal e no mundo, tanto nas empresas Sonae como em outras organizações”.

“Nesta edição, continuamos a promover experiências enriquecedoras e queremos também aprender com uma nova geração que traz novas perspetivas e reforça a diversidade no Grupo. Por isso, apostamos num processo de seleção que valoriza as soft skills, o espírito empreendedor, a curiosidade, o pensamento analítico e a colaboração”, acrescenta.Os jovens selecionados vão beneficiar de uma remuneração superior à média de entrada na carreira geral de técnico superior e poderão integrar uma das empresas do ecossistema Sonae, como MC, Worten, Sierra, Musti, BrightPixel, ou a própria Holding, bem como a Sonae Arauco, Beyond Composite, Prismore Capital, SC Investments ou SC Fitness.

Criado em 1986 sob a liderança de Belmiro de Azevedo, o Programa Contacto foi pioneiro em Portugal na captação e desenvolvimento de jovens de elevado potencial e marcou o início de carreira de centenas de líderes.

Processo de seleção valoriza soft skills

O programa mantém o mote “Own your journey” e oferece um percurso de desenvolvimento composto por formação contínua, desafios reais, atividades de voluntariado, tutoria e um desafio estratégico, com possibilidade de mobilidade internacional até seis meses, explica a empresa.

O processo de candidatura inicia‑se na plataforma oficial do Programa Contacto, onde os candidatos respondem às perguntas eliminatórias e submetem um currículo apenas informativo. Os candidatos que superarem estas perguntas são convidados a realizar testes online que avaliam raciocínio lógico, aptidão digital, capacidade de aprendizagem, personalidade e competências de inglês.

Os candidatos selecionados para a fase seguinte deverão submeter um vídeo‑pitch curto, onde apresentam os factos diferenciadores do seu percurso, objetivos e áreas de interesse. Seguem‑se os Assessment Days presenciais, com dinâmicas de grupo e business cases para avaliar competências técnicas e interpessoais, que terão lugar no Porto e em Lisboa durante o mês de abril. Já em maio, realiza‑se um meet‑up de networking, destinado a promover o contacto direto entre candidatos, business leaders e equipas de recursos humanos.

Após o meet‑up decorrem as entrevistas finais (HR & especialistas e Business Leaders), em formato presencial ou online, seguidas da fase de match, em que se realiza o cruzamento das preferências dos candidatos e das unidades de negócio, existindo uma decisão até ao final do mês. A formalização de propostas será efetuada nas semanas seguintes, com preparação para o Contacto Day e o onboarding antes do arranque do programa em setembro de 2026.

Ao longo do seu percurso, os jovens têm acesso a formação e mentoria para garantir a integração nas equipas, o desenvolvimento das suas competências e as condições para contribuírem com novas ideias, soluções e projetos.

Iniciativa premiada ao nível internacional

O Programa Contacto nasceu em 1986 por iniciativa do Eng. Belmiro de Azevedo e já recebeu distinções a nível nacional e internacional, entre os quais o prémio da HRO Today Awards EMEA, na categoria Best in Class: Candidate Experience & HR Technology, e a distinção pela Gartner das boas práticas na experiência centrada no candidato. Esta trajetória traduz‑se num legado de formação e oportunidades que marcou o início de carreira de centenas de profissionais que hoje ocupam posições de liderança dentro e fora do Grupo Sonae.