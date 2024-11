Start-up norte-americana assegura que é possível comunicar pelos sonhos

Link To Leaders

Um grupo de investigadores norte-americanos conseguiu que duas pessoas comunicassem em sonhos lúcidos, pela primeira vez. Os participantes na experiência receberam e repetiram palavras enquanto dormiam.

Segundo os investigadores, os sonhos lúcidos acontecem durante a fase REM (Rapid Eye Movement) do sono. Esta é a fase em que o cérebro está mais ativo e a maioria dos sonhos ocorre.

Durante o sono REM, os olhos movem-se rapidamente, mas o corpo está relaxado, quase paralisado, para evitar que as pessoas ajam fisicamente nos seus sonhos. E é nessa fase que os sonhos lúcidos podem surgir, permitindo a quem dorme perceber que está a sonhar e, em alguns casos, manipular o conteúdo do sonho.

Na experiência conduzida pela REMspace, os participantes dormiam cada um na sua casa, com direito a monitorização remota dos sinais cerebrais por um equipamento. Quando o primeiro voluntário entrou em sonho lúcido, recebeu uma palavra em “Remmyo” – uma linguagem desenvolvida para comunicação em sonhos – através de auriculares. A pessoa repetiu a palavra durante o sonho e a resposta foi registada num servidor. Minutos depois, uma segunda participante recebeu a mensagem e confirmou-a após despertar.

Além disso, outros dois voluntários também conseguiram interagir com o servidor através dos seus sonhos, confirmando a eficácia da tecnologia.

“Ontem, comunicar-se nos sonhos parecia ficção científica. Amanhã, será tão comum que não conseguiremos imaginar as nossas vidas sem essa tecnologia”, afirmou Michael Raduga, fundador e CEO da REMspace.

A REMspace refere que a técnica é o resultado de cinco anos de investigação e abre caminho a novas possibilidades de comunicação. O próximo objetivo da equipa é desenvolver interações em tempo real durante os sonhos lúcidos, um desafio que espera alcançar nos próximos meses.

