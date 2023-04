Sono: é assim que deve beber café para continuar a dormir bem

Embora o café contenha cafeína, o que pode atrapalhar o sono, existem formas de consumir café sem um impacto negativo no sono, como esclarece um comunicado da empresa especialista em sono ‘Emma — The Sleep Company’.

Percorra a galeria acima para descobrir dicas de como beber café sem sacrificar uma boa noite de sono.

A Europa é responsável pelo maior consumo de café a nível global, atingindo cerca de 54% do consumo mundial de café em 2020, de acordo com a Organização Internacional do Café, pode ler-se no mesmo comunicado. Entre os países europeus, a Noruega, Finlândia, Dinamarca e Suécia destacam-se como os maiores consumidores de café. Curiosamente, esses países estão entre os mais conhecidos por terem melhor qualidade de sono, em comparação com outros da Europa.

A cultura do café na Europa tem uma história rica, com os cafés (locais onde se bebem os cafés) a desempenharem um papel vital na formação do cenário político, intelectual e social do continente. Quer sejam os tradicionais cafés vienenses na Áustria ou os modernos cafés de Paris, os cafés europeus oferecem um ambiente único para que as pessoas possam desfrutar do seu café enquanto se envolvem em discussões intelectuais ou simplesmente observam outras pessoas.

Cada país europeu tem a sua própria maneira de apreciar o café, sendo exemplos notáveis a cultura italiana do expresso e a tradição sueca do ‘fika’. Em Portugal, o café é um ritual diário.

Como é que os países que bebem mais café podem ser os que dormem melhor na Europa?

A ideia de que países que consomem mais café também podem ter melhor qualidade de sono pode parecer contraditória. Afinal, a cafeína é um estimulante que pode atrapalhar o sono de algumas pessoas. No entanto, a relação entre o consumo de café e a qualidade do sono é complexa e multifacetada. Embora a cafeína possa atrapalhar o sono em alguns indivíduos, outros podem desenvolver tolerância aos seus efeitos.

Vale a pena considerar também que os países que mais consomem café podem ter práticas ou hábitos culturais que promovam uma melhor higiene do sono. Por exemplo, os países nórdicos têm uma tradição chamada "fika", que envolve fazer uma pausa para o café com amigos ou colegas e saborear um doce. Essa prática pode promover relaxamento e conexão social, o que pode ter um impacto positivo na qualidade do sono.

Mais do que isso, é possível que os países que mais consomem café tenham atitudes culturais em relação ao sono que priorizem a sua importância e qualidade. Nesses países, é mais provável que os indivíduos priorizem dormir o suficiente e se envolvam em comportamentos que promovam uma melhor higiene do sono, independentemente do consumo de cafeína.