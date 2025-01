Sono, dieta e exercício: estes estudos recentes inspiram-nos para mudar alguns hábitos em 2025

Com o início de um novo ano, é frequente estabelecermos objetivos para melhorar a nossa saúde e bem-estar. A revista especializada Medical News Today escreve que a chave para o sucesso está em começar com pequenas mudanças específicas, baseadas em três pilares fundamentais: o sono, a dieta e o exercício.

A publicação reunião algumas recomendações com base nos estudos mais recentes de 2024, salientando a importância da saúde do cérebro, do coração e do metabolismo.

Por exemplo, estudos realizados em 2024 concluíram “os distúrbios do sono entre os 30 e os 40 anos podem levar a problemas de memória mais tarde na vida”. Além disso, “a falta de sono de qualidade foi associada ao envelhecimento acelerado do cérebro”. Estas descobertas reforçam a importância de manter uma rotina regular de sono e dar prioridade à qualidade do descanso. Estabelecer um horário consistente para dormir, evitar ecrãs antes de se deitar ou criar um ambiente propício ao relaxamento podem ser mudanças muito úteis para introduzir neste novo ano.

No que diz respeito à alimentação, organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) ou Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) publicaram um relatório em 2024, destacando as escolhas alimentares ideais para a saúde. Segundo o documento, “os grupos alimentares que devemos consumir mais incluem frutas, vegetais, grãos integrais e fontes de proteína magra, enquanto devemos evitar gorduras saturadas e carboidratos refinados”.

No que diz respeito ao impacto do exercício físico na saúde, este foi amplamente estudado em 2024. Segundo a Medical News Today, os cientistas concluíram que “qualquer forma de exercício pode ajudar a rejuvenescer o cérebro, enquanto um tipo específico de atividade pode até prolongar a longevidade”. Por outro lado, foi identificado que “a inatividade física prolongada aumenta o risco de insuficiência cardíaca e mortalidade”. Para incorporar mais atividade no dia a dia, a sugestão é começar com pequenos passos, como caminhar mais ou praticar alongamentos regulares.

Portanto, não é preciso estabelecer metas inalcançáveis e acreditar que vai mudar a sua vida toda de uma vez. Comece com pequenas mudanças, mas com consistência, e vai sentir um impacto duradouro na saúde e bem-estar.