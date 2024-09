Os 'só mais cinco minutos' que estão a destruir a sua saúde e produtividade

Quem nunca adiou o alarme para ficar na cama "só mais cinco minutos"? Parece inofensivo, mas essa prática pode prejudicar a sua saúde e o início do seu dia.

A maioria de nós já sentiu a tentação de adiar o alarme do despertador e ficar na cama “só mais cinco minutos”. Esta prática é especialmente comum nos dias de semana, quando o cansaço acumulado torna difícil sair da cama. Embora pareça um pequeno prazer inofensivo, adiar o alarme pode ter efeitos negativos na nossa saúde e bem-estar, prejudicando o início do nosso dia.

Interferência no ciclo natural do sono

Martin Seeley, especialista em sono, explicou ao site HuffPost, que o nosso sono ocorre em ciclos, com diferentes fases, incluindo a fase REM, onde ocorre o sono profundo. Quando adiamos o alarme e voltamos a adormecer por alguns minutos, o corpo entra apenas na fase de sono leve. Esse sono interrompido não nos proporciona o descanso necessário e, em vez de acordarmos mais revigorados, sentimos cansaço e confusão ao despertar.

Corpo em modo de alerta

Além de não proporcionar descanso, adiar o alarme coloca o corpo em modo de “luta ou fuga”. O especialista Martin Seeley explica ao HuffPost que, ao sermos acordados repetidamente, o corpo reage com um aumento da tensão arterial e da frequência cardíaca. Isto faz com que comecemos o dia com níveis de stress elevados, o que pode afetar o nosso humor e produtividade ao longo do dia.

Problemas de sono subjacentes

Adiar o alarme frequentemente pode ser um sinal de problemas de sono mais profundos. A dificuldade em acordar pode indicar que não estamos a dormir o suficiente ou que a qualidade do sono não é boa. Em vez de recorrer ao botão de adiar, é importante avaliar os nossos hábitos de sono e procurar soluções para descansar melhor durante a noite, como criar uma rotina de sono consistente.

Impacto na produtividade e no bem-estar

Começar o dia com stress e cansaço não é o ideal para quem deseja ser produtivo. Ao evitar o adiamento do alarme e acordar de forma mais natural e contínua, estamos a contribuir para um início de dia mais tranquilo e produtivo, melhorando o nosso bem-estar.

Dicas para evitar o adiar alarme

Numa outra entrevista ao HuffPost, a especialista em sono Nuria Roure partilhou uma dica prática que ela própria utiliza para começar o dia de forma mais positiva e melhorar a higiene do sono: “Eu acordo com o telemóvel e deixo-o sempre no quarto ao lado. Assim, quando me levanto de manhã para o desligar, já evito aquela tentação de ‘voltar a dormir’”. Este pequeno truque pode ser complementado com outras estratégias, como criar uma rotina matinal agradável. Reservar tempo para um pequeno-almoço tranquilo ou praticar meditação são formas de começar o dia com mais disposição e energia.

No entanto, o verdadeiro segredo para acordar bem está na qualidade do sono que se tem durante a noite. Priorizar o descanso adequado é essencial para enfrentar o dia com mais vitalidade e clareza mental.

Entenda mais sobre ciclos de sono neste vídeo: