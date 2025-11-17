Facebook Instagram
Onde deve guardar o telemóvel à noite para dormir melhor (e em segurança)

Parece um gesto inofensivo, mas deixar o telemóvel no lugar errado pode custar-lhe horas de sono
IOL
Hoje às 09:00
Dormir bem
Dormir bem

Foto: Diana Grytskua, Freepik

“Dormir quatro horas é semelhante a ter bebido seis cervejas”: especialista alerta para os riscos da falta de sono

Foi através do site L-Tempo que descobrimos o truque que pode mudar completamente as suas noites: o local onde guarda o telemóvel enquanto dorme influencia não só a qualidade do sono, mas também a sua segurança. E, surpresa — a maioria de nós está a fazer exatamente o oposto do recomendado. Especialistas reuniram as orientações essenciais para adotar hábitos noturnos mais saudáveis, e a diferença nota-se desde a primeira noite.

Manter o dispositivo afastado do corpo durante a noite é uma orientação que se tem tornado cada vez mais comum entre especialistas. Embora a radiação emitida pelos telemóveis seja considerada de baixa intensidade, a proximidade constante pode interferir na qualidade do sono e aumentar a possibilidade de interrupções devido a notificações ou luzes do ecrã. Por isso, recomenda-se que o aparelho fique a pelo menos um metro de distância da cama.

Colocar o telemóvel na almofada ou entre os lençóis é uma prática frequente, mas traz riscos indesejados. Para além de aquecer naturalmente enquanto está ligado, o dispositivo pode sobreaquecer com maior facilidade se estiver carregado em locais sem ventilação adequada. Esta acumulação de calor pode danificar o equipamento ou, em situações mais extremas, representar perigo.

O local mais indicado para deixar o telemóvel é uma mesa de apoio ao lado da cama, desde que fique afastado o suficiente para não interferir no descanso. Caso seja necessário carregá-lo durante a noite, é essencial usar carregadores adequados e garantir que estão colocados numa superfície estável. Ativar o modo avião é uma medida simples que reduz emissões de radiofrequência e evita interrupções inesperadas.

Adotar esta rotina traz benefícios evidentes: contribui para um ambiente de descanso mais tranquilo, preserva o bom funcionamento do dispositivo e diminui a exposição desnecessária a estímulos luminosos ou sonoros. Pequenas adaptações podem fazer uma diferença significativa na forma como o corpo recupera ao longo da noite.

