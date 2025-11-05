Facebook Instagram
Fica sempre com sono depois de almoço? É isto que deve fazer para evitar a sonolência

Depois do almoço, o corpo pede pausa e os olhos teimam em fechar. No entanto, existem formas de evitar esta 'moleza'
IOL
Hoje às 09:57
Sono
Foto: freepik
A quem nunca deu aquela quebra depois do almoço? Sentimos falta de energia, os olhos só querem fechar e a vontade de fazer uma sesta é quase irresistível. É sempre uma sensação frustrante, mas existem formas de evitar esta “moleza” e manter-se desperto e produtivo durante a tarde.

De acordo com o site Vía País, quando comemos, o corpo redireciona parte do fluxo sanguíneo para o sistema digestivo, o que pode diminuir o fornecimento de sangue ao cérebro e causar aquela sensação de cansaço. Para além disso, refeições muito ricas em hidratos de carbono ou gorduras tendem a provocar picos e quebras de glicose, deixando-nos ainda mais sonolentos.

Mas não é só isso. A serotonina, neurotransmissor responsável pela regulação do sono e do humor, também entra em cena. Alimentos ricos em triptofano, como o peru, o queijo ou o leite, aumentam a produção dessa substância, o que pode acentuar a sensação de relaxamento e sono.

Para contrariar o efeito, os especialistas aconselham ajustes simples na alimentação e na rotina:

  • Comer porções mais pequenas e mais vezes ao dia. Evita sobrecarregar o sistema digestivo e ajuda a manter os níveis de energia estáveis.
  • Dar prioridade a refeições leves e equilibradas. Combine proteínas magras (como frango ou peixe) com vegetais e hidratos de carbono integrais. Evite fritos, molhos pesados e sobremesas muito doces.
  • Hidratar-se bem. A falta de água pode intensificar o cansaço, por isso é importante beber líquidos antes e durante a refeição.
  • Evitar o álcool ao almoço. Mesmo em pequenas quantidades, o álcool tem um efeito relaxante que favorece o sono.
  • Se puder, fazer uma curta caminhada após comer. Dez a quinze minutos a andar ajudam a ativar a circulação e a facilitar a digestão.
  • Dormir bem à noite. Um descanso adequado é essencial para manter a energia durante o dia e evitar que o corpo “peça pausa” após o almoço.

Basta fazer alguns ajustes na alimentação e nos hábitos diários para transformar a quebra da tarde em horas mais produtivas e bem-dispostas.

 

