Receitas
Marco Costa ensina a fazer a sopa preferida da filha
Marco Costa ensina a fazer a sopa preferida da filha | Fotos: Instagram

Marco Costa ensina a fazer a "Sopa da Emília": a receita ideal para pôr os miúdos a comer legumes e que esconde um segredo especial
Mafalda Mourão
Há 1h e 29min

Ao lado da filha, Marco Costa vive fim de semana especial

Marco Costa

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Marco Costa partilhou a receita da sopa que faz para a filha, Maria Emília. Leva vários legumes, não precisa de batata e pode ser congelada

O pasteleiro e ex-concorrente do Secret Story partilhou o passo a passo da sopa que prepara para Maria Emília. É fácil de fazer, leva abóbora, cenoura, alho-francês e agrião e pode ser congelada em doses individuais para facilitar as refeições da família.

Fazer os mais pequenos comer legumes nem sempre é uma tarefa fácil. Mas e se o segredo estiver numa sopa cremosa, saborosa e que pode ficar preparada para vários dias? Marco Costa partilhou nas redes sociais a receita da sopa que faz para a filha, Maria Emília, e há várias dicas que vale a pena guardar.

O pasteleiro, que ficou conhecido do público depois de participar no Secret Story, aproveitou o Dia Mundial da Alimentação, assinalado a 16 de outubro, para responder a um pedido frequente dos seguidores: ensinar a preparar a chamada «Sopa da Emília».

«Hoje celebra-se o Dia Mundial da Alimentação. Para comemorar, ensino a fazer a tão pedida Sopa da Emília! Espero que gostem!», escreveu na apresentação do vídeo.

Com poucos ingredientes, uma preparação simples e a possibilidade de congelar o resultado em doses individuais, esta é uma sugestão para quem procura organizar melhor as refeições em casa e ter sopa pronta a servir quando falta tempo para cozinhar.

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Os ingredientes da sopa de Marco Costa

Uma das particularidades da receita é que não leva batata. Marco Costa prefere utilizar abóbora para dar consistência à sopa, mas deixa a escolha ao gosto de cada pessoa.

Para preparar a receita tal como foi apresentada no vídeo, vai precisar de:

- 1 embalagem de legumes para sopa de agrião, com abóbora, cenoura, alho-francês e agrião;

- cerca de 150 g de abóbora adicional;

- 1 cebola;

- 4 dentes de alho;

- azeite q.b.;

- água q.b., até cobrir os legumes.

A quantidade de água depende da consistência pretendida. Marco Costa explica que prefere uma sopa mais espessa, pelo que aconselha a ajustar a quantidade ao gosto de cada um.

Como a receita não indica o peso da embalagem de legumes nem as quantidades exatas de azeite e água, estas podem ser ajustadas em função da quantidade de sopa que pretende preparar.

Como fazer a «Sopa da Emília» passo a passo

A preparação é simples e não exige técnicas complicadas. O segredo de Marco Costa começa ainda antes de juntar os legumes: fazer um pequeno refogado para dar mais sabor à sopa.

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1. Comece pelo refogado.

Descasque a cebola, corte-a ao meio e coloque-a num tacho com um fio de azeite. Deixe cozinhar em lume moderado, sem deixar queimar.

2. Junte os legumes.

Adicione o alho-francês, a cenoura e a abóbora, incluindo os cerca de 150 gramas de abóbora extra. Envolva os ingredientes no refogado e deixe-os cozinhar durante alguns minutos.

3. Acrescente o alho e a água.

Junte os quatro dentes de alho e adicione água até cobrir os legumes. Se preferir uma sopa mais espessa, comece com menos água e ajuste a consistência no final.

4. Deixe cozinhar durante 25 a 30 minutos.

Marco Costa deixa a sopa cozinhar em lume baixo a médio, até os legumes estarem bem macios. A cenoura é um dos indicadores que utiliza para perceber se está na altura de passar à etapa seguinte.

5. Junte o agrião no final.

O agrião entra no fim da cozedura, conforme explicado pelo pasteleiro no vídeo. Deixe cozinhar até ficar tenro e todos os ingredientes estarem prontos a triturar.

6. Triture até obter um creme aveludado.

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Use uma varinha mágica ou um liquidificador adequado para transformar os legumes num creme homogéneo. Se necessário, acrescente um pouco mais de água até atingir a consistência desejada.

E está pronta a servir!

O truque de Marco Costa para ter sempre sopa pronta

Além da simplicidade da receita, há outra dica que pode fazer a diferença na organização das refeições: preparar uma quantidade maior e dividir a sopa por recipientes próprios para congelação.

No vídeo, Marco Costa mostra precisamente como distribui a sopa por doses, para ter refeições prontas sem precisar de cozinhar de raiz todos os dias.

«Façam uma sopa grande, congelem e comam sempre bem», aconselha.

Esta solução permite poupar tempo durante a semana e facilita a gestão das refeições familiares. Para congelar, deixe a sopa arrefecer sem a manter durante muito tempo à temperatura ambiente, divida-a em recipientes limpos e próprios para congelação e identifique as doses com a data.

Quando precisar de uma porção, descongele-a no frigorífico ou utilizando um método seguro de descongelação e aqueça-a bem antes de servir. Evite voltar a congelar sopa que já tenha sido descongelada.

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Uma forma prática de incluir legumes nas refeições das crianças

A «Sopa da Emília» junta diferentes legumes numa preparação cremosa, o que pode ser uma alternativa prática para variar as refeições da família.

Ainda assim, triturar os legumes não garante, por si só, que todas as crianças os aceitem: a variedade de sabores e texturas continua a ser importante na aprendizagem alimentar. A consistência e os ingredientes devem também ser adaptados à idade e às necessidades de cada criança.

A receita partilhada por Marco Costa é, acima de tudo, uma sugestão simples para quem procura cozinhar com antecedência e ter uma opção caseira pronta a servir.

Uma panela, alguns legumes e um pouco de organização: é esta a fórmula do pasteleiro para preparar a sopa que faz para a filha, e que agora os seguidores também podem experimentar em casa.

Veja agora o vídeo da receita de Marco Costa:

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