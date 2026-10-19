Marco Costa ensina a fazer a "Sopa da Emília": a receita ideal para pôr os miúdos a comer legumes e que esconde um segredo especial

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O pasteleiro e ex-concorrente do Secret Story partilhou o passo a passo da sopa que prepara para Maria Emília. É fácil de fazer, leva abóbora, cenoura, alho-francês e agrião e pode ser congelada em doses individuais para facilitar as refeições da família.

Fazer os mais pequenos comer legumes nem sempre é uma tarefa fácil. Mas e se o segredo estiver numa sopa cremosa, saborosa e que pode ficar preparada para vários dias? Marco Costa partilhou nas redes sociais a receita da sopa que faz para a filha, Maria Emília, e há várias dicas que vale a pena guardar.

O pasteleiro, que ficou conhecido do público depois de participar no Secret Story, aproveitou o Dia Mundial da Alimentação, assinalado a 16 de outubro, para responder a um pedido frequente dos seguidores: ensinar a preparar a chamada «Sopa da Emília».

«Hoje celebra-se o Dia Mundial da Alimentação. Para comemorar, ensino a fazer a tão pedida Sopa da Emília! Espero que gostem!», escreveu na apresentação do vídeo.

Com poucos ingredientes, uma preparação simples e a possibilidade de congelar o resultado em doses individuais, esta é uma sugestão para quem procura organizar melhor as refeições em casa e ter sopa pronta a servir quando falta tempo para cozinhar.

Os ingredientes da sopa de Marco Costa

Uma das particularidades da receita é que não leva batata. Marco Costa prefere utilizar abóbora para dar consistência à sopa, mas deixa a escolha ao gosto de cada pessoa.

Para preparar a receita tal como foi apresentada no vídeo, vai precisar de:

- 1 embalagem de legumes para sopa de agrião, com abóbora, cenoura, alho-francês e agrião;

- cerca de 150 g de abóbora adicional;

- 1 cebola;

- 4 dentes de alho;

- azeite q.b.;

- água q.b., até cobrir os legumes.

A quantidade de água depende da consistência pretendida. Marco Costa explica que prefere uma sopa mais espessa, pelo que aconselha a ajustar a quantidade ao gosto de cada um.

Como a receita não indica o peso da embalagem de legumes nem as quantidades exatas de azeite e água, estas podem ser ajustadas em função da quantidade de sopa que pretende preparar.

Como fazer a «Sopa da Emília» passo a passo

A preparação é simples e não exige técnicas complicadas. O segredo de Marco Costa começa ainda antes de juntar os legumes: fazer um pequeno refogado para dar mais sabor à sopa.

1. Comece pelo refogado.

Descasque a cebola, corte-a ao meio e coloque-a num tacho com um fio de azeite. Deixe cozinhar em lume moderado, sem deixar queimar.

2. Junte os legumes.

Adicione o alho-francês, a cenoura e a abóbora, incluindo os cerca de 150 gramas de abóbora extra. Envolva os ingredientes no refogado e deixe-os cozinhar durante alguns minutos.

3. Acrescente o alho e a água.

Junte os quatro dentes de alho e adicione água até cobrir os legumes. Se preferir uma sopa mais espessa, comece com menos água e ajuste a consistência no final.

4. Deixe cozinhar durante 25 a 30 minutos.

Marco Costa deixa a sopa cozinhar em lume baixo a médio, até os legumes estarem bem macios. A cenoura é um dos indicadores que utiliza para perceber se está na altura de passar à etapa seguinte.

5. Junte o agrião no final.

O agrião entra no fim da cozedura, conforme explicado pelo pasteleiro no vídeo. Deixe cozinhar até ficar tenro e todos os ingredientes estarem prontos a triturar.

6. Triture até obter um creme aveludado.

Use uma varinha mágica ou um liquidificador adequado para transformar os legumes num creme homogéneo. Se necessário, acrescente um pouco mais de água até atingir a consistência desejada.

E está pronta a servir!

O truque de Marco Costa para ter sempre sopa pronta

Além da simplicidade da receita, há outra dica que pode fazer a diferença na organização das refeições: preparar uma quantidade maior e dividir a sopa por recipientes próprios para congelação.

No vídeo, Marco Costa mostra precisamente como distribui a sopa por doses, para ter refeições prontas sem precisar de cozinhar de raiz todos os dias.

«Façam uma sopa grande, congelem e comam sempre bem», aconselha.

Esta solução permite poupar tempo durante a semana e facilita a gestão das refeições familiares. Para congelar, deixe a sopa arrefecer sem a manter durante muito tempo à temperatura ambiente, divida-a em recipientes limpos e próprios para congelação e identifique as doses com a data.

Quando precisar de uma porção, descongele-a no frigorífico ou utilizando um método seguro de descongelação e aqueça-a bem antes de servir. Evite voltar a congelar sopa que já tenha sido descongelada.

Uma forma prática de incluir legumes nas refeições das crianças

A «Sopa da Emília» junta diferentes legumes numa preparação cremosa, o que pode ser uma alternativa prática para variar as refeições da família.

Ainda assim, triturar os legumes não garante, por si só, que todas as crianças os aceitem: a variedade de sabores e texturas continua a ser importante na aprendizagem alimentar. A consistência e os ingredientes devem também ser adaptados à idade e às necessidades de cada criança.

A receita partilhada por Marco Costa é, acima de tudo, uma sugestão simples para quem procura cozinhar com antecedência e ter uma opção caseira pronta a servir.

Uma panela, alguns legumes e um pouco de organização: é esta a fórmula do pasteleiro para preparar a sopa que faz para a filha, e que agora os seguidores também podem experimentar em casa.