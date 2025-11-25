Sopa de castanhas e maçã: a combinação improvável que resulta na perfeição

Chef revela o erro que está a estragar o seu bacalhau de Natal

Com a chegada dos dias mais frescos, a criadora de conteúdos Joana Limão, que reúne mais de 60 mil seguidores no Instagram, voltou à sua série de sopas para partilhar uma das receitas mais pedidas: a Sopa de Castanhas e Maçã.

No vídeo, a criadora de conteúdo fala da cozinha como um espaço onde o ritmo abranda e onde receitas simples ganham outra dimensão. E foi nesse contexto que revelou esta combinação de castanhas, maçã e um toque opcional de miso, pensada para acompanhar a luz suave e o compasso tranquilo do outono.

Ingredientes

Para a sopa:

2 cebolas médias (cerca de 350 g)

250 g de castanhas, de preferência congeladas e já descascadas

1 maçã (aprox. 150 g)

2 c. sopa de azeite

1 c. chá de sal

750 ml de caldo de vegetais ou água

1 c. sopa de miso de arroz integral (opcional)

Para o topping:

30 g de sementes de abóbora

1 c. sopa de molho de soja ou tamari

Como preparar

A receita começa por refogar as cebolas picadas no azeite até ficarem macias. Juntam-se depois as castanhas e a maçã em pedaços, envolvendo tudo. Tempera-se com sal e acrescenta-se o caldo de vegetais (ou água), deixando cozinhar até que as castanhas estejam bem tenras. Depois é só triturar até obter uma sopa cremosa. Quem quiser pode misturar o miso no final, já sem ferver, para manter o sabor mais equilibrado.

Para o topping, basta tostar as sementes de abóbora numa frigideira e envolver rapidamente com o molho de soja ou tamari; servem-se sobre a sopa, dando-lhe um toque crocante.

Esta é a terceira receita da série de sopas que Joana tem vindo a partilhar, e o entusiasmo da comunidade mostra porquê: é simples, reconfortante e adapta-se facilmente ao gosto de cada pessoa.