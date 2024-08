Nunca imaginou fazer sopa assim. Este truque de forno vai deixar todos fascinados

Quantas vezes não chegou ao fim do dia sem vontade de cozinhar e pensou que a melhor solução era uma sopa? Esta sugestão que trazemos hoje é feita de uma maneira ligeiramente diferente que faz toda a diferença no sabor final. O truque de forno é fascinante e acaba por dar pouco trabalho!

Foi Ahmad Noori, um médico que partilha várias receitas na sua página de Instagram @dr.vegan, quem mostrou como se fazer uma sopa de abóbora manteiga no forno. Além de ficar muito saborosa, a forma como a sopa é confecionada poupa-lhe muito trabalho já que não é preciso descascar a abóbora.

Para ter a sopa pronta a servir, vai precisar de 1h25. No entanto, o tempo de preparação é de apenas 15 minutos. Serve quatro pessoas. E não se deixe assustar com a lista de ingredientes. Parece maior do que o que realmente é.

Sopa de abóbora manteiga com leite de coco

Ingredientes:

Sopa

Uma abóbora manteiga de tamanho pequeno a médio

200 ml de leite de coco

Uma cebola roxa

Uma cabeça de alho

2 tomates ou uma chávena de tomates cherry

350 ml de caldo de vegetais

3 cenouras

Uma colher de chá de gengibre fresco ralado (opcional)

Azeite a gosto

Uma colher de chá de pimenta

Uma colher de chá de cominhos

Uma colher de chá de paprica

Uma colher de chá de alecrim seco

Uma colher de chá de tomilho

Coentros para enfeitar

Tosta de queijo

Duas fatias de pão

Queijo a gosto

Manteiga

Modo de preparação:

Comece por pré-aquecer o forno a 200 ºC. Corte a abóbora manteiga ao meio e retire as pevides, cortando de seguida o topo e a base. Descasque as cenouras, corte o topo da cabeça de alho e descasque a cebola, cortando-a de seguida ao meio.

Coloque a abóbora cortada, a cabeça de alho, a cebola, as cenouras e os tomates previamente lavados num tabuleiro que possa ir ao forno. Coloque um bom fio de azeite por cima dos legumes e coloque os temperos. Deixe de fora, por enquanto, o gengibre e o caldo de legumes.

Tape o tabuleiro com uma folha de prata e leve ao forno por uma hora ou até os legumes estarem cozinhados.

Quando estiverem prontos, coloque os legumes num processador (tenha em atenção para não pôr a casca da abóbora), adicione os 350 ml de caldo de vegetais e o gengibre (opcional). Bata bem até ficar com uma textura macia.

Transfira o creme para uma panela em lume médio. Adicione o leite de coco e mexa por dois minutos. Está pronto a servir!

Se quiser servir com a tosta de queijo, pegue na fatia de pão, coloque o queijo e ponha a outra fatia de pão. Barre manteiga no pão e passe-o pela fritadeira até ficar dourado e o queijo derreter.

Veja o passo a passo no vídeo abaixo.