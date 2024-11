Este é o ingrediente poderoso para a saúde que muitos portugueses se esquecem de juntar à sopa

Se há coisa que os portugueses se orgulham (e bem!) é do seu hábito de consumo de sopa nas refeições. A maioria das famílias faz as suas sopas em casa e enriquece-as com uma panóplia de legumes generosa. Porém, muitos portugueses esquecem-se de adicionar um bolbo tão comum na nossa gastronomia: o alho.

De acordo com o estudo “Potenciais benefícios do alho para a saúde com base em estudos de intervenção em humanos”, publicado em 2020 na National Library of Medicine, dos Estados Unidos, o alho poderá vir a ser explorado para uso na medicina, já que tem potencial para proporcionar uma vasta gama de benefícios para a saúde.

Até lá, sabemos que tem propriedades anti-inflamatórias, traz benefícios para a saúde cardiovascular, protege o fígado e até tem potencial anticancerígeno. Na sopa, pode passar quase impercetível, apesar do seu sabor intenso, por isso é o cozinhado ideal para servir a toda a família estas vantagens do alho.

De acordo com site especializado Medical News Today, estes são os benefícios do alho: