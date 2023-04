Lembra-se da vencedora do Big Brother 2020? Soraia Moreira mostra-se em lingerie sem complexos

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, continua a partilhar os passos da sua jornada para perder peso e conquistar uma vida mais saudável. Num post recente, partilhou um vídeo seu em lingerie.

“Se tornarmos o amor-próprio ou a aceitação do nosso corpo algo condicional, a verdade é que nunca seremos felizes com nós mesmos. A realidade é que os nossos corpos estão constantemente em mudança e nunca permanecerão exatamente os mesmos”, começou por escrever a ex-concorrente.

“Se basearmos o nosso valor em algo que está em constante mudança quanto os nossos corpos, estaremos para sempre numa montanha-russa emocional de obsessão e vergonha do nosso corpo. Estou numa jornada para me tornar mais saudável enquanto me amo, independentemente da aparência do meu corpo. Amar-me por quem eu realmente sou, essa é a verdadeira felicidade”, declarou.

“Orgulhoso de ti, do teu esforço, dedicação e jornada ❤️❤️ parabéns meu amor”, escreveu o noivo, Daniel Guerreiro.