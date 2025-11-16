Facebook Instagram
É em Portugal e parece um resort de luxo nórdico: este spa tem jacuzzis suspensos e piscinas aquecidas

Não há cenário mais apetecível neste outono do que imaginar frio lá fora e um conjunto de piscinas aquecidas num cenário quase tropical
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos

Se a ideia de uma escapadinha de outono inclui sossego, paisagens serranas e mergulhos quentinhos que fazem lembrar o verão, há um destino que merece entrar na lista:  Alambique, Hotel Resort & Spa. Situado entre a Serra da Estrela e a Gardunha, este refúgio fica a cerca de duas horas e meia de Lisboa ou do Porto e tem vindo a destacar-se como um dos melhores locais para relaxar nesta altura do ano.

A estrela do resort é o impressionante Golden Rock – Alambique Water Spa, um dos maiores spas do país, que se estende por três pisos e 2500 metros quadrados. Aqui, o conceito de piscina interior ganha outra dimensão: há três piscinas aquecidas, vários jacuzzis incluindo dois suspensos, sauna, massagens e um ambiente pensado ao detalhe para aquecer até nos dias mais frios.

Uma das curiosidades que mais surpreende os visitantes é a primeira cabine de neve instalada em Portugal, uma experiência sensorial que recria neve natural no interior de uma gruta. A novidade foi destacada pelo diretor do hotel, José Almeida, à Publituris Hotelaria

O Alambique de Ouro nasceu em 1989 como um simples restaurante de estrada. Desde então, cresceu para estalagem, evoluiu para um hotel de quatro estrelas e tornou-se num dos resorts mais procurados da região. Alberto Carlos, o fundador, continua diariamente ligado ao projeto e ainda passa pelo restaurante para garantir que tudo se mantém fiel à sua visão inicial.

Quem não ficar alojado pode, ainda assim, desfrutar do Golden Rock através de acessos diários ao circuito de spa. Existem também vouchers disponíveis, perfeitos para oferecer a quem precisa de um descanso extra.

A experiência tem feito sucesso nas redes sociais. A criadora de conteúdos @by_mafalda partilhou recentemente no TikTok a sua visita ao spa e não poupou elogios: “É inacreditável, é impossível retratar esta experiência única. Das melhores escapadinhas que já vivemos em Portugal”, escreveu.

 

