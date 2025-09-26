Facebook Instagram
Dicas

Jacuzzis suspensos e piscinas aquecidas: este é o spa de sonho elogiado por muitos portugueses

Não há cenário mais apetecível neste outono do que imaginar frio lá fora e um conjunto de piscinas aquecidas num cenário quase tropical
IOL
Há 3h e 30min
Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono

Se procura dias de descanso longe da confusão, mas com mergulhos e calor a fazer lembrar o verão, o ideal é procurar um refúgio que tenha piscinas interiores aquecidas para conseguir o melhor dos dois mundos. E o nosso país tem cada vez mais ofertas para viver um sonho nesta estação de outono. É o caso do  Alambique – Hotel Resort & Spa

Este luxuoso resort, situado entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, fica a apenas duas horas e meia de carro de Lisboa ou do Porto.

A grande atração do Alambique é o seu exclusivo Golden Rock – Alambique Water SpaDestaca-se como um dos maiores spas do país e redefine o conceito de piscinas interiores em hotéis, que se estendem por três pisos e 2500 metros quadrados, sendo perfeito para os dias frios de inverno. O spa conta com três piscinas interiores aquecidas e vários jacuzzis, incluindo dois suspensos, e oferece uma vasta gama de serviços de bem-estar, desde saunas a massagens.

O Alambique de Ouro garante ainda neve durante todo o ano, graças à primeira cabine de neve a ser instalada em Portugal, como explicou o diretor do hotel, José Almeida, à Publituris Hotelaria. De acordo com a publicação, esta cabine recria a neve natural dentro de uma gruta.

O Alambique de Ouro tem uma história que remonta a 1989, quando começou como um simples restaurante à beira da estrada. Evoluiu para estalagem e acabou por se tornar num hotel de quatro estrelas. O visionário por detrás deste projeto é Alberto Carlos, que continua presente diariamente no restaurante, mesmo após assumir funções administrativas.

Para quem não conseguir alojar-se no hotel, existe a possibilidade de adquirir apenas o acesso ao circuito do Golden Rock. Há ainda vouchers disponíveis, que são uma excelente opção de presente para oferecer a amigos e familiares a oportunidade de desfrutar deste verdadeiro paraíso de água quente junto à Serra da Estrela.

A experiência no Alambique tem conquistado vários portugueses, como comprova a criadora de conteúdos @by_mafalda no TikTok, que partilhou um vídeo a mostrar a sua experiências neste spa de luxo. "É inacreditável, é impossível retratar esta experiência única. Das melhores escapadinhas que já vivemos em Portugal", escreveu no post.

 

 

RELACIONADOS
Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono
Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral
Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono
Cristina Ferreira muda de visual e dita tendências para o outono
O chalet de fim de semana com que sonhávamos neste outono fica tão perto de Lisboa
Mais Vistos
00:01:33
Secret Story
Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si
tvi
00:02:35
Dois às 10
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
tvi
00:04:31
Secret Story
Inês confronta Vera sobre os seus sentimentos: «Não quero mexer com a minha relação lá fora»
tvi
00:03:33
Secret Story
Inês é sincera com Vera: «A cena do trio e das popstars não me identifico»
tvi
Destaques IOL
Pais tóxicos
Estes são 5 sinais de que os seus pais são ou foram tóxicos
Marinada
Cozinhar frango: aprendemos estas três marinadas e acabámos com a monotonia lá em casa
Spa
Jacuzzis suspensos e piscinas aquecidas: este é o spa de sonho elogiado por muitos portugueses
Saude
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Mais Lidas
Luis alberto
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Banco Central Europeu
"Mantenha a calma e ande com dinheiro". É o Banco Central Europeu que o diz, para o caso de surgir outra crise
cnn
Historia de amor
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
Gemeas clements
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
Saab
Saab apresenta a Portugal o caça que voa dentro de uma "bolha eletrónica de 360 graus"
cnn
Liga
Liga: os onzes prováveis para o Benfica-Gil Vicente
maisfutebol