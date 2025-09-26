Jacuzzis suspensos e piscinas aquecidas: este é o spa de sonho elogiado por muitos portugueses

Se procura dias de descanso longe da confusão, mas com mergulhos e calor a fazer lembrar o verão, o ideal é procurar um refúgio que tenha piscinas interiores aquecidas para conseguir o melhor dos dois mundos. E o nosso país tem cada vez mais ofertas para viver um sonho nesta estação de outono. É o caso do Alambique – Hotel Resort & Spa.

Este luxuoso resort, situado entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, fica a apenas duas horas e meia de carro de Lisboa ou do Porto.

A grande atração do Alambique é o seu exclusivo Golden Rock – Alambique Water Spa. Destaca-se como um dos maiores spas do país e redefine o conceito de piscinas interiores em hotéis, que se estendem por três pisos e 2500 metros quadrados, sendo perfeito para os dias frios de inverno. O spa conta com três piscinas interiores aquecidas e vários jacuzzis, incluindo dois suspensos, e oferece uma vasta gama de serviços de bem-estar, desde saunas a massagens.

O Alambique de Ouro garante ainda neve durante todo o ano, graças à primeira cabine de neve a ser instalada em Portugal, como explicou o diretor do hotel, José Almeida, à Publituris Hotelaria. De acordo com a publicação, esta cabine recria a neve natural dentro de uma gruta.

O Alambique de Ouro tem uma história que remonta a 1989, quando começou como um simples restaurante à beira da estrada. Evoluiu para estalagem e acabou por se tornar num hotel de quatro estrelas. O visionário por detrás deste projeto é Alberto Carlos, que continua presente diariamente no restaurante, mesmo após assumir funções administrativas.

Para quem não conseguir alojar-se no hotel, existe a possibilidade de adquirir apenas o acesso ao circuito do Golden Rock. Há ainda vouchers disponíveis, que são uma excelente opção de presente para oferecer a amigos e familiares a oportunidade de desfrutar deste verdadeiro paraíso de água quente junto à Serra da Estrela.

A experiência no Alambique tem conquistado vários portugueses, como comprova a criadora de conteúdos @by_mafalda no TikTok, que partilhou um vídeo a mostrar a sua experiências neste spa de luxo. "É inacreditável, é impossível retratar esta experiência única. Das melhores escapadinhas que já vivemos em Portugal", escreveu no post.