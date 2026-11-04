Oito anos depois, ele voltou a salvar o Sporting: Quem é Tiago Fernandes, o filho de uma lenda dos leões que "segurou" a equipa em noite de Champions

A vitória frente ao Shakhtar Donetsk, na Liga dos Campeões, voltou a colocar Tiago Fernandes no centro das atenções dos adeptos do Sporting. Num momento de mudança no comando técnico, o treinador de 45 anos recebeu a missão de orientar a equipa principal e respondeu com um triunfo por 1-0, em Londres.

Mas Tiago Fernandes não é um desconhecido em Alvalade. Filho de Manuel Fernandes, uma das figuras maiores da história leonina, cresceu ligado ao futebol e passou oito temporadas na formação do Sporting. Esta não é, aliás, a primeira vez que lhe entregam temporariamente as rédeas da equipa principal: já o tinha feito em 2018.

A história de Tiago Fernandes ajuda a perceber por que razão o seu nome voltou a ganhar destaque, e porque é que este regresso tem um significado especial.

Uma vitória na Champions numa noite de pressão

Tiago Fernandes teve pouco tempo para preparar um dos jogos mais importantes do Sporting nesta fase da temporada. Depois da saída de Rui Borges, foi chamado a orientar a equipa na deslocação ao terreno do Shakhtar Donetsk, na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O cenário não era simples: uma mudança no banco, uma equipa a precisar de reagir e um adversário que também procurava pontos na competição. Ainda assim, os leões conseguiram sair de Stamford Bridge, em Londres, com uma vitória por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Issa Doumbia, aos 59 minutos. Com este resultado, o Sporting somou a terceira vitória em quatro jornadas e chegou aos nove pontos, subindo provisoriamente ao quinto lugar da classificação.

Mais do que os três pontos, o resultado deu algum fôlego à equipa numa semana marcada pela instabilidade no comando técnico. E Tiago Fernandes voltou a cumprir uma missão que já conhece: assumir a equipa principal numa fase de transição.

Quem é Tiago Fernandes? O filho de uma lenda que cresceu no Sporting

Nascido a 17 de agosto de 1981, no Montijo, Tiago Fernandes tem o futebol na história da família. É filho de Manuel Fernandes, antigo avançado, capitão e uma das figuras mais marcantes da história do Sporting.

A ligação ao clube não nasceu apenas do apelido. Tiago construiu grande parte do seu percurso profissional em Alcochete, onde trabalhou durante oito temporadas, entre 2011 e 2018. Passou por vários escalões da formação leonina e acompanhou de perto o desenvolvimento de jovens jogadores.

Em 2016/17, alcançou um dos momentos mais importantes dessa etapa: conduziu a equipa de juniores do Sporting à conquista do Campeonato Nacional de Sub-19. Foi um trabalho que ajudou a consolidar o seu percurso como treinador e que abriu caminho à chegada à equipa técnica principal.

Antes disso, também tinha trabalhado com o pai no Vitória de Setúbal e passado pela União de Leiria. A experiência acumulada na formação e o conhecimento da estrutura leonina acabaram por aproximá-lo ainda mais da equipa principal.

Já tinha assumido o comando do Sporting em 2018

A passagem de Tiago Fernandes pelo banco principal não começou agora. Em novembro de 2018, numa altura em que o Sporting atravessava outra mudança de treinador, foi chamado a assumir a equipa de forma interina, depois da saída de José Peseiro.

Nessa ocasião, orientou os leões em três encontros, até à chegada de Marcel Keizer. O balanço foi positivo: duas vitórias, frente ao Santa Clara e ao Desportivo de Chaves, e um empate sem golos diante do Arsenal, em Londres, para a Liga Europa.

Oito anos depois, a história voltou a repetir-se. Mais uma vez, Tiago Fernandes recebeu a responsabilidade de orientar a equipa principal durante um período de transição. E, tal como em 2018, a passagem começou com um resultado positivo fora de casa, desta vez na Liga dos Campeões.

Há, no entanto, uma diferença importante: em 2018, Tiago estava ligado à equipa técnica principal e à formação do clube; agora, regressou ao Sporting em junho de 2026 para assumir o comando da equipa B. O conhecimento dos jogadores, da estrutura e da identidade do clube voltou a colocá-lo numa posição de confiança.

O regresso a Alvalade depois de oito anos fora

Depois de deixar o Sporting, em 2018, Tiago Fernandes passou por vários clubes do futebol português. Orientou o Desportivo de Chaves, o Estoril Praia, o Leixões, o Torreense, incluindo a equipa de sub-23, e o Portimonense, antes de regressar a Alvalade.

Em junho de 2026, o Sporting anunciou oficialmente o seu regresso para liderar a equipa B, com um contrato válido até 2028. O clube recordou, na altura, as oito temporadas que tinha passado na formação leonina e o facto de já ter orientado a equipa principal em três jogos.

O próprio treinador sublinhou a ligação que mantém ao clube, recordando que tinha disputado mais de 200 jogos pelo Sporting, entre os vários escalões da formação e a equipa principal.

O regresso representou, assim, mais do que uma nova etapa profissional: foi também o reencontro com uma casa que conhece profundamente e onde construiu uma parte importante da sua carreira.

Manuel Fernandes: uma herança que Tiago não esquece

A relação com Manuel Fernandes é inevitavelmente uma parte importante da história de Tiago. O antigo avançado, que morreu a 27 de junho de 2024, deixou uma marca profunda no Sporting e no futebol português.

Antes do jogo com o Shakhtar, Tiago foi questionado sobre os conselhos que o pai lhe poderia dar numa ocasião como esta. A resposta revelou a forma como encara essa ligação e a dimensão do legado familiar.

O treinador recordou o amor de Manuel Fernandes ao Sporting e afirmou que o pai nunca colocaria o filho à frente dos interesses do clube. Uma declaração que ajuda a perceber a forma como Tiago procura separar o peso do apelido da responsabilidade profissional.

Ser filho de uma figura histórica dos leões pode trazer atenção acrescida, mas Tiago Fernandes tem também um percurso próprio, construído ao longo de vários anos no futebol português.

Um homem da casa chamado a responder num momento decisivo

A vitória frente ao Shakhtar voltou a mostrar que Tiago Fernandes é uma figura que o Sporting conhece e a quem já confiou responsabilidades em momentos delicados. Em 2018, teve uma primeira experiência de três jogos no comando da equipa principal. Em 2026, regressou ao banco leonino e começou esta nova missão com um triunfo na Champions.

Não é possível atribuir uma vitória a uma só pessoa, sobretudo num jogo em que os jogadores são os protagonistas dentro de campo. Mas o treinador interino teve a responsabilidade de preparar a equipa, gerir a mudança e conduzir os leões a um resultado importante.

A história de Tiago Fernandes cruza futebol, família e uma ligação longa ao Sporting. E, numa noite europeia em Londres, o filho de Manuel Fernandes voltou a escrever mais uma página dessa relação com o clube.