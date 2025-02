Ainda passa a ferro? Com este spray não precisa

Este artigo pode conter links afiliados*

Este mini alisador sem fios é mais eficaz do que imagina (e custa menos de 35 euros)

Acabaram-se as noites mal dormidas: testámos os clips que mantêm todos os cobertores no lugar

Diga adeus ao caos no roupeiro: encontrámos os cabides que vão mudar a sua vida

Diga adeus ao ferro de engomar com este spray milagroso da Lenor

Quem é que nunca se viu numa situação em que precisava de usar uma peça de roupa que estava amarrotada? O spray anti-rugas da Lenor chega à Amazon com 4,3 estrelas e centenas de avaliações positivas. "Se está com pressa e não tem tempo para passar a ferro, este é o produto perfeito. Tem mesmo de experimentar!", partilha uma utilizadora entusiasmada.

A verdade é que funciona, mas há que saber usar. "Funciona mesmo, adorei. Um conselho: não pulverize demasiado", explica uma compradora. O segredo está na aplicação uniforme - basta pulverizar levemente sobre a roupa e as rugas desaparecem como que por magia, deixando um aroma primaveril.

Consulte o preço do spray Lenor aqui

E não serve apenas para emergências de última hora. "Sou fã do Lenor Crease Release desde que foi lançado. É perfeito para levar em viagem ou fins de semana fora. Além de remover as rugas, deixa um aroma maravilhoso nas cortinas e é ótimo para os uniformes da escola", conta outra utilizadora.

O produto adapta-se a vários tipos de roupa e deixa sempre um perfume fantástico. "Faz um excelente trabalho, deixa a roupa com um aroma maravilhoso e parece mesmo que passou a ferro", explica uma compradora italiana. Por isso, se procura uma alternativa rápida para aqueles dias em que não tem tempo para pegar no ferro, este spray pode ser a solução. Como diz uma das avaliadoras: "O aroma é ótimo e remove mesmo as rugas num instante".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.