Descobrimos que há um spray de magnésio para recuperar os músculos. E tem milhares de fãs

Quem sofre de insónias ou dores musculares sabe bem a diferença que uma boa noite de sono pode fazer. Este spray de magnésio, com 4,2 estrelas e mais de nove mil avaliações na Amazon, oferece uma forma inovadora de absorver este mineral essencial diretamente através da pele. 'Sou normalmente muito ansiosa e penso em tudo quando tento adormecer, mas desde que comecei a usar este spray, adormeço muito mais rapidamente', partilha uma utilizadora.

A forma de aplicação é simples: basta pulverizar o produto na pele e massajar levemente. Segundo vários utilizadores, os resultados são especialmente notáveis quando aplicado na planta dos pés antes de dormir. "Nas primeiras noites já notei a diferença: adormeço mais rapidamente e tenho um sono mais profundo. Analisando os dados do meu Apple Watch, confirmei que o tempo e qualidade de sono melhoraram significativamente", conta uma utilizadora.

"O magnésio é a base dos micronutrientes, atuando em mais de 300 reações metabólicas no nosso corpo. A sua falta pode afetar o humor, a saúde mental e o sono", explica uma utilizadora francesa que considera o produto indispensável. "Uso após as sessões de exercício para músculos cansados, para relaxamento, e até mesmo para as dores menstruais - e funciona!"

A recomendação é começar com poucas pulverizações - entre 5 a 10 - e aumentar gradualmente conforme necessário. "Aplico depois do banho à noite, e a sensação de relaxamento é imediata. Para dores nas costas e lombares, o alívio é quase instantâneo", explica um comprador alemão que usa o produto regularmente.

Com mais de nove mil avaliações positivas, este spray demonstra que existem várias formas de incorporar o magnésio na nossa rotina diária. Seja para melhorar o sono, relaxar os músculos ou simplesmente para um momento de bem-estar antes de dormir, a absorção através da pele tem-se revelado uma opção eficaz para muitos utilizadores. Como resume uma compradora francesa: "Não sai da minha mesa de cabeceira! É indispensável em todos os aspectos. O efeito é mesmo mágico."

