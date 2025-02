Não precisa de guardar as sapatilhas ou as UGG quando chove. Basta passar este spray

Este artigo pode conter links afiliados*

Fotografia: @crepprotect_au, via TikTok

Proteção invisível: O spray da Crep Protect cria uma barreira impermeável em sapatilhas e outros calçados, permitindo usá-los mesmo em dias de chuva intensa.

O spray da Crep Protect cria uma barreira impermeável em sapatilhas e outros calçados, permitindo usá-los mesmo em dias de chuva intensa. Versátil e duradour o: Funciona em diversos materiais (couro, camurça e lona) e oferece proteção por até cinco semanas após a aplicação de apenas duas camadas.

o: Funciona em diversos materiais (couro, camurça e lona) e oferece proteção por até cinco semanas após a aplicação de apenas duas camadas. Comprovadamente eficaz: Com mais de 4 mil avaliações e média de 4,5 estrelas na Amazon, os utilizadores confirmam que o spray mantém o calçado seco mesmo quando exposto diretamente à água.

Com a chegada dos dias de chuva, vem também o desconforto de passar o dia com os pés molhados e os sapatos sujos, o que além de desagradável, aumenta o risco de constipações e gripes. Tradicionalmente, muitas pessoas optam por guardar as suas sapatilhas favoritas e recorrer a botas impermeáveis e pesadas durante o inverno, sacrificando estilo por funcionalidade.

Embora muitos modelos de calçado sejam confortáveis e elegantes, a maioria não foi feita para resistir à humidade e à sujidade das ruas. No entanto, existe agora uma alternativa que permite continuar a usar as sapatilhas preferidas mesmo nos dias mais chuvosos, sem comprometer o conforto nem a aparência.

Proteção invisível para o calçado

Este spray da Crep Protect forma uma película hidrofóbica que ajuda a repelir água, óleo e sujidade, preservando o aspeto limpo dos sapatos por mais tempo.

Feito para funcionar em diversos materiais, como couro, camurça e lona, é ideal para quem deseja manter todo o tipo de calçado impecável, independentemente do clima.

É fácil de aplicar e, após a aplicação de duas camadas, oferece uma proteção duradoura que pode resistir até quatro ou cinco semanas.

Adquira o spray Crep Protect aqui

Como usar o spray para máxima eficácia

Para obter os melhores resultados, é essencial aplicar o spray de forma adequada. Escolha um ambiente bem ventilado, e aplique duas camadas do produto no calçado, deixando secar entre cada uma.

Este processo cria uma barreira que impede que a humidade penetre o material, permitindo que continue a usar o seu calçado favorito mesmo nas condições mais adversas.

Opiniões de quem experimentou: vale a pena?

Os utilizadores não poupam elogios à eficácia deste spray, que conta com uma média de 4,5 estrelas em mais de 4 mil avaliações na Amazon.

Um cliente começa por dizer: "Já tratei 3 pares de sapatilhas com o spray, incluindo umas de caminhada, e a impermeabilização é de primeira classe. Até segui o vídeo, colocando-os debaixo de uma torneira a correr, e a água simplesmente escorreu! Poças, chuva, líquidos, nada fica agarrado!"

Outro utilizador relata: "Utilizei para impermeabilizar umas UGG, e elas aguentaram todo o inverno sem problemas." Um terceiro comprador destaca: "Ótimo, especialmente em sapatos de camurça; por exemplo, eu comprei para as minhas Adidas Spezial."

Este spray impermeabilizante representa uma solução prática para garantir que o seu calçado preferido se mantém protegido da humidade, e que os seus pés estão secos e confortáveis durante todo o inverno. Com apenas algumas aplicações, pode continuar a usar as suas sapatilhas favoritas mesmo nos dias mais chuvosos, sem se preocupar com danos causados pela água.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.