Influencer mostra spray milagroso de 2,29€ que protege tecidos. E o vídeo comprova

A demonstração lado a lado não deixa dúvidas sobre a eficácia

IOL
Há 3h e 37min
Spray impermeabilizante do Action
Spray impermeabilizante do Action
Foto: Captura de ecrã do vídeo de @joanaalulu
 Quem nunca passou pelo desespero de ver um casaco favorito manchado pela chuva ou um sofá arruinado por um copo entornado? A proteção de tecidos contra água e manchas é uma preocupação constante, mas as soluções disponíveis no mercado costumam pesar na carteira, com produtos que facilmente ultrapassam os 15 euros.

Foi a pensar neste problema que a influencer Joana Alulu, que reúne mais de 35 mil seguidores no Instagram, partilhou uma descoberta que promete revolucionar a forma como protegemos os nossos objetos do dia a dia. No vídeo, a criadora de conteúdo mostra lado a lado um tecido tratado e outro sem qualquer proteção, e a diferença é evidente.

A solução chama-se spray impermeabilizante e pode ser encontrada na Action por apenas 2,29 euros - um preço que torna a proteção acessível a todos. Segundo Joana Alulu, o produto pode ser usado em cadeiras, casacos, calçado, carteiras, sofás e malas, mostrando a sua versatilidade para proteger praticamente tudo o que temos em casa ou no guarda-roupa.

Como aplicar? É muito simples:

  • Pulverizar a superfície que se pretende proteger
  • Esperar cerca de uma hora para que o spray atue
  • O tecido fica protegido contra água e manchas

O spray está disponível nas lojas Action por 2,29 euros - um investimento mínimo para proteger objetos que, muitas vezes, custam bem mais a substituir.

