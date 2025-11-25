Influencer mostra spray milagroso de 2,29€ que protege tecidos. E o vídeo comprova

Quem nunca passou pelo desespero de ver um casaco favorito manchado pela chuva ou um sofá arruinado por um copo entornado? A proteção de tecidos contra água e manchas é uma preocupação constante, mas as soluções disponíveis no mercado costumam pesar na carteira, com produtos que facilmente ultrapassam os 15 euros.
Foi a pensar neste problema que a influencer Joana Alulu, que reúne mais de 35 mil seguidores no Instagram, partilhou uma descoberta que promete revolucionar a forma como protegemos os nossos objetos do dia a dia. No vídeo, a criadora de conteúdo mostra lado a lado um tecido tratado e outro sem qualquer proteção, e a diferença é evidente.
A solução chama-se spray impermeabilizante e pode ser encontrada na Action por apenas 2,29 euros - um preço que torna a proteção acessível a todos. Segundo Joana Alulu, o produto pode ser usado em cadeiras, casacos, calçado, carteiras, sofás e malas, mostrando a sua versatilidade para proteger praticamente tudo o que temos em casa ou no guarda-roupa.
Como aplicar? É muito simples:
- Pulverizar a superfície que se pretende proteger
- Esperar cerca de uma hora para que o spray atue
- O tecido fica protegido contra água e manchas
O spray está disponível nas lojas Action por 2,29 euros - um investimento mínimo para proteger objetos que, muitas vezes, custam bem mais a substituir.