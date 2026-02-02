Este spray limpa a air fryer em minutos e serve para fornos e frigideiras

Este artigo pode conter links afiliados*

Se tem uma air fryer, sabe bem que a limpeza tem o seu preço: a gordura e os resíduos de alimentos acumulam-se rapidamente. Este spray de limpeza Elbow Grease Air Fryer Cleaner, disponível na Amazon por cerca de 9 euros e com uma avaliação média de 4,2 estrelas, veio mudar a forma como se mantêm estes aparelhos impecáveis. A limpeza deixa de ser complicada e torna-se rápida, com um aroma agradável a limão que torna o processo quase prazeroso.

O Elbow Grease foi formulado especificamente para eliminar a gordura mais persistente e restos de alimentos queimados em cestos e bandejas, sem danificar as superfícies antiaderentes. Além das air fryers, pode ser usado em bancadas, fornos, grelhadores e outros equipamentos de cozinha. A utilização é directa: basta pulverizar, deixar atuar alguns minutos nos casos mais difíceis e limpar com uma esponja ou pano não abrasivo antes de enxaguar com água tépida. A embalagem de 500 ml permite várias utilizações, tornando-o económico para a manutenção regular do aparelho.

Os comentários dos utilizadores confirmam a sua eficácia. Muitos referem que o spray funciona muito bem na remoção da gordura acumulada e é surpreendentemente eficaz mesmo em cestos que pareciam impossíveis de limpar. Outros dizem que é um excelente achado e que serve para tudo: air fryers, frigideiras, panelas. Basta pulverizar e limpa-se sem precisar de esfregar com força. Há também quem o considere um produto de primeira classe que limpou a air fryer Ninja na perfeição, e vários sublinham que o aroma fresco e a facilidade de utilização fazem toda a diferença no dia a dia.

