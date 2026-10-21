Spray retocador disfarça as raízes brancas quando não há tempo para pintar o cabelo

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As raízes brancas começam a notar-se, mas nem sempre há tempo para pintar o cabelo. Entre compromissos profissionais, tarefas do dia a dia e ocasiões especiais, nem sempre é possível marcar uma ida ao cabeleireiro ou fazer uma coloração em casa. É nestas situações que um spray retocador de raízes pode ser uma solução prática.

O L’Oréal Paris Magic Retouch, disponível na Amazon.es, foi desenvolvido para disfarçar temporariamente o crescimento das raízes brancas ou grisalhas. Na versão castanho-escuro, o produto custa 10,16 euros por uma embalagem de 75 ml, de acordo com a informação disponibilizada na plataforma.

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Uma solução rápida entre colorações

O objetivo deste spray é simples: uniformizar visualmente a cor junto à raiz, sem recorrer a uma nova coloração permanente. Segundo a descrição do fabricante na Amazon, o pigmento mantém-se no cabelo até à lavagem com champô, permitindo adiar o retoque habitual.

A aplicação também é simples. Basta agitar a embalagem, manter o cabelo limpo e seco e pulverizar ligeiramente a cerca de 13 centímetros de distância. O fabricante recomenda evitar o excesso de produto para conseguir um resultado mais natural.

A gama está disponível em vários tons, desde o louro ao preto, para facilitar a escolha de uma cor próxima da do cabelo.

O que dizem os compradores?

Com uma classificação média de 4,0 em cinco estrelas e 36.423 avaliações na Amazon.es, o Magic Retouch reúne um volume significativo de opiniões de consumidores.

Entre os comentários positivos, um comprador descreve-o como «um recurso muito bom para utilizar entre coloração e coloração». Outro utilizador, numa avaliação em alemão, destaca que o produto cobre bem as raízes e permite adiar a próxima coloração.

Há, contudo, um aspeto a ter em conta: o mesmo consumidor refere que o spray transfere cor para a almofada e para a cabeceira estofada da cama. É, por isso, aconselhável deixar o cabelo secar e ter cuidado com o contacto com tecidos, sobretudo antes de dormir.

A classificação de quatro estrelas indica uma receção globalmente favorável, embora não signifique que o produto funcione da mesma forma em todos os tipos de cabelo.

Quanto custa e onde comprar?

Na Amazon a versão castanho-escuro de 75 ml estava anunciada por 10,16 euros no momento da consulta. Existem também outras tonalidades, incluindo preto e louro-escuro, com preços diferentes.

Para quem pretende disfarçar as raízes brancas entre colorações, sem alterar permanentemente a cor do cabelo, o L’Oréal Paris Magic Retouch é uma opção a considerar. O formato em spray e a aplicação rápida são as principais vantagens, mas convém escolher cuidadosamente o tom e ter em conta a possibilidade de transferência de pigmento para tecidos.

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