Staples faz entregas em apenas quatro horas com a ajuda da Lyzer

A Lyzer, plataforma portuguesa de Logistics as a Service (LaaS) dedicada à transformação e eficiência do setor do retalho e ecommerce, e a Staples anunciam uma parceria que permite que os clientes da rede de lojas de escritório beneficiem de entregas no mesmo dia, num prazo máximo de quatro horas, utilizando as lojas físicas como hubs logísticos. Esta iniciativa reforça o compromisso de ambas as empresas com a eficiência, a inovação e a sustentabilidade.

Segundo Filipe Nery, cofundador & Chief Growth Officer da Lyzer, “a nossa solução permitiu conectar de forma inteligente os pedidos dos clientes às lojas mais próximas, garantindo uma operação mais ágil e sustentável”.

A tecnologia da Lyzer oferece visibilidade total do ponto de situação das encomendas, permitindo que os clientes acompanhem as suas entregas em tempo real. A sua integração da solução no sistema da Staples permitiu ainda otimizar o serviço “Click & Collect”, oferecendo uma gestão mais eficiente das encomendas para recolha em loja.

A Staples tem vindo a investir em soluções tecnológicas para modernizar as suas operações e responder à crescente exigência dos consumidores. De acordo com Ângelo Fernandes, diretor de Logística da Staples, “o nosso foco é prestar um serviço personalizado e eficiente, garantindo entregas rápidas a quem compra online. Com esta parceria, passamos a ter uma nova abordagem logística, aproveitando as nossas lojas como centros de distribuição locais”.

Atualmente, a fase piloto da parceria está em funcionamento em cinco lojas estratégicas, em Lisboa (loja de Alfragide, Olivais e Sintra) e no Porto (loja da Circunvalação e Vila Nova de Gaia), com previsão de alargamento a outras zonas geográficas. O objetivo é ter este serviço disponível em 23 lojas Staples até ao final do mês de abril.

“A implementação da solução da Lyzer no negócio da Staples trouxe resultados imediatos na redução dos tempos de entrega para clientes online, com encomendas entregues em até 4 horas, e maior controlo operacional já que a monitorização pode ser feita entre lojas e logística de forma mais precisa e coordenada”, explica a Lyzer em comunicado.

A Lyzer iniciou operações em setembro do ano passado e lançou o Smart Cart Multipicking, um carrinho inteligente que permite aos retalhistas otimizar o processo de picking.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.