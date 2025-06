Starbucks inaugura loja 3D nos Estados Unidos

Para quem ainda não quer sandálias, estas são as sabrinas mais giras do momento

A multinacional Starbucks resolveu inovar tecnologicamente numa das suas mais recentes lojas em território norte-americano, ao inaugurar a sua primeira unidade construída/impressa em 3D. A conhecida cadeia de cafés, com mais de 17 mil espaços, só nos Estados Unidos, testou esta tecnologia na sua nova unidade em Brownsville, no Texas.

De acordo com o New York Post, esta unidade, que funciona apenas no modelo de drive-thru, consiste numa estrutura retangular e compacta com cerca de 130 metros quadrados, com o logotipo da marca e em tudo semelhante a qualquer outra, mas que, afinal, é feita de paredes rígidas que se assemelham a tubos empilhados.

O espaço foi construído pela Peri 3D Construction, uma construtora alemã responsável pelo data center Wave House, maior edifício impresso em 3D da Europa. Neste projeto, a empresa utilizou a impressora Cobod BOD2 que deposita camadas de um material semelhante a cimento e que forma a estrutura da loja camada por camada.

Refira-se que até agora esta tecnologia tem sido utilizada, sobretudo, na construção de residências como uma alternativa económica, e não tanto em espaços comerciais como é o caso do Starbucks.

