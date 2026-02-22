ADRAL lança concurso para criar Aceleradora Rui Nabeiro e impulsionar start-ups no Alentejo

Um dos hotéis mais bonitos para dormir em Portugal tem agora novidades imperdíveis à mesa

A Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL) abriu o concurso público para a construção da Aceleradora Rui Nabeiro, uma infraestrutura destinada a apoiar projetos com potencial de crescimento rápido em áreas como Tecnologias Críticas, Energia e Mobilidade Inteligente.

O investimento, financiado pelo programa Alentejo 2030, ronda os 1,6 milhões de euros e será construído junto ao ÉvoraTech, numa homenagem ao comendador Rui Nabeiro, fundador da Delta Cafés e reconhecido pelo espírito empreendedor que marcou o Alentejo.

João Grilo, presidente da ADRAL, explicou que a aceleradora se diferencia das incubadoras tradicionais, ao focar-se em projetos já estruturados que necessitam de um impulso financeiro e estratégico para entrar no mercado. O objetivo é que os negócios cresçam fora da infraestrutura, utilizando o espaço apenas pelo tempo necessário para se consolidarem.

A Aceleradora Rui Nabeiro contará com escritórios, auditório e espaços comuns, oferecendo suporte modular que permite acolher múltiplos projetos e ideias. A dimensão digital será central, garantindo que os empreendedores possam atuar globalmente desde o Alentejo.

O projeto envolverá parcerias estratégicas, incluindo a NorBAN e a Universidade de Évora, que apoiarão o financiamento e o desenvolvimento dos negócios.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.