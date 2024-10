Start-up nacional do setor espacial vence concurso de inovação em Macau

Especializada no desenvolvimento de soluções de conectividade NB-IoT (baixa largura de banda para a Internet das Coisas) a partir do espaço, a Connected ganhou em Macau um concurso de inovação e empreendedorismo.

O Concurso de Inovação e Empreendedorismo (Macau) para as Empresas de Tecnologia do Brasil e de Portugal 2024, foi organizado pela Direção dos Serviços de Desenvolvimento Económico e Tecnológico do Governo de Macau e realizado pela incubadora Parafuturo de Macau e pelo Centro de Incubação de Jovens Empreendedores de Macau. Recebeu um total de 64 candidaturas dos dois países e selecionou 17 finalistas em áreas como biomedicina, dispositivos médicos, novas energias e tecnologia agrícola.

Os projetos premiados receberam prémios monetários, com um valor máximo de 150 mil patacas (17.100 euros), e garantiram apoio para facilitar o acesso a financiamento chinês e ao mercado da China, nomeadamente da Grande Baía.

A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é um projeto de Pequim para integrar Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong numa região com mais de 86 milhões de habitantes e uma economia superior a um bilião de euros em 2023.

Com apenas um ano de atividade, a start-up portuguesa, com sede no Porto, desenvolveu módulos de comunicação entre objetos e aparelhos (conhecida como Internet das coisas) através da rede 5G, que podem ser integrados em satélites de observação da Terra.

A tecnologia da empresa pode ter múltiplas aplicações em áreas como a agricultura, monitorização marítima, infraestruturas de autoestradas e instalações de energias renováveis.

Depois de testar a sua tecnologia no espaço em 2022, a Connected garantiu um contrato com a Agência Espacial Europeia no ano seguinte e atraiu um investimento total de dois milhões de euros.

Entretanto, a Connected também fechou uma parceria com a operadora norte-americana EchoStar Mobile, o que lhe permite lançar um conjunto de produtos e serviços, como a One, um dispositivo de segurança para uso pessoal que transforma qualquer telemóvel num telemóvel com ligação via satélite, capaz de enviar mensagens via SMS, partilhar a localização ou enviar uma mensagem de emergência.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders