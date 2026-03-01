Fundo sediado em Lisboa investe em start-up britânica que transforma ténis em objetos inteligentes

Cansaço permanente e mudanças de humor? Pode estar a faltar isto na sua alimentação, alerta nutricionista

O COREangels SportsTech, que se apresenta como o primeiro fundo europeu para start-ups de tecnologia desportiva, anunciou o seu primeiro investimento de 150 mil euros na Movmenta. Trata-se de uma start-up britânica que desenvolveu sensores ultraleves e sem bateria para integrar em equipamentos desportivos, nomeadamente sapatilhas de corrida, com o objetivo de monitorizar o desempenho e desgaste dos materiais em tempo real.

Os sensores da Movmenta recolhem os dados biomecânicos através de uma aplicação com inteligência artificial, que ajuda os utilizadores a perceber como estão a treinar e quando devem substituir o seu equipamento, alertando para riscos de lesão e impacto na performance. O sistema pesa apenas 1,5 gramas e elimina a necessidade de carregamentos, sendo alimentado diretamente pelo smartphone do atleta.

A Movmenta desenvolveu uma arquitetura modular de sensores que inclui acelerómetros, sensores de inércia, pressão e efeito Hall, facilmente integráveis em diferentes equipamentos desportivos. A primeira aplicação comercial da empresa, chamada Sollo, está incorporada em sapatilhas de corrida e mede em tempo real a absorção da sola, informando sobre a evolução do desgaste e o momento ideal para trocar o calçado.

Em 2023, a tecnologia da Movmenta foi distinguida com o ISPO Munich Brandnew Award na categoria Sports Technology & Platforms, reconhecendo-a como uma inovação de destaque na convergência entre desporto, IoT e inteligência artificial.

O fundo sediado em Lisboa, gerido pela OW Ventures, pretende investir 5 milhões de euros exclusivamente em start-ups early stage [que está em estágio inicial de desenvolvimento] na área da tecnologia desportiva, com o objetivo de constituir um portfólio entre 25 a 30 empresas. Conta reunir entre 50 a 60 business angels com um investimento mínimo de 50 mil euros, participando ativamente na seleção e apoio às start-ups.

Segundo Maurizio Calcopietro, Managing Partner do COREangels SportsTech, "a nossa expectativa é apoiar start-ups SportsTech com ambição global, a partir da Europa, criando valor sustentável para empreendedores e investidores, como já se reflete neste investimento na Movmenta".

De acordo com o COREangels SportsTech, o setor europeu de tecnologia para desporto gerou 350 milhões de euros em receitas em 2024, com projeções de crescimento para 470 milhões em 2027. No entanto, o mercado total potencial ultrapassa os 6 mil milhões de euros, apesar da escassez de investimento em fases iniciais.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.