Startup Portugal abre no Porto e vai dar benefícios fiscais às start-ups

A Startup Portugal anunciou a inauguração do seu escritório no Porto no sentido de reforçar o dinamismo da comunidade empreendedora na região Norte do país. Esta região acolhe mais de 1200 start-ups, que valem aproximadamente 8,9 mil milhões de euros (27% do total do ecossistema português) e que, desde 2020, já levantaram mais de 2 mil milhões de euros (40% do total levantado pelo ecossistema Português), revelou esta entidade.

A inauguração do escritório foi marcada pela assinatura de um memorando de entendimento entre a Startup Portugal e a Câmara Municipal do Porto. Entre os diversos compromissos estabelecidos, destaca-se a possibilidade de isenção do imposto de derrama municipal para empresas reconhecidas como start-ups e scaleups sediadas no concelho do Porto. Além disso, prevê-se o surgimento de outros benefícios fiscais complementares para startups e scaleups.

Com a assinatura deste memorando, o Porto torna-se no 7.º município português a comprometer-se com a aplicação de uma isenção de derrama às empresas reconhecidas pela Startup Portugal. São João da Madeira, Fundão, Arcos de Valdevez, Barreiro, Porto de Mós e Odemira são as outras cidades onde isso já acontece.

“Este passo representa não apenas a expansão física da Startup Portugal para o Porto, mas também um compromisso renovado na descentralização e no fortalecimento da comunidade empreendedora numa região com uma forte tradição industrial e empresarial, abrindo portas para reforçar a ligação entre startups e estas empresas”, referiu António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal.

Já Ricardo Valente, vereador da Economia, Emprego e Empreendedorismo da Câmara Municipal do Porto, reforça que “a abertura de um escritório na Cidade do Porto por parte da Startup Portugal reconhece a relevância do ecossistema de empreendedorismo da cidade e de toda a Região Norte, demonstrando a aposta contínua ao apoio à capacidade de transformação e re-transformação da base económica do País”.