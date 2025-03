Há uma portuguesa entre as mulheres influentes do ecossistema de start-ups e de investimento da Europa

Outros artigos:

Cristina Fonseca, de 36 anos, foi selecionada pela revista online EU-Startups como uma das 100 mulheres mais influentes em 2025 no ecossistema europeu das start-ups e do Venture Capital. A revista identifica uma centena de “líderes femininas, fundadoras e investidoras, que impulsionam a inovação e estão a moldar o futuro do empreendedorismo” no velho continente.

“É uma enorme honra ser reconhecida entre tantas mulheres incríveis que estão a moldar o ecossistema de start-ups e capital de risco na Europa”, afirma Cristina Fonseca, cofundadora e sócia da Indico Capital e especialista na área de tecnologia e inteligência artificial. “Este reconhecimento não é apenas uma celebração de percursos individuais, mas também um reflexo do caminho que a Europa percorreu nos últimos anos a construir empresas de classe mundial e um mercado de investimento muito mais maduro”, acrescenta.

Cristina Fonseca foi cofundadora, em 2011, da Talkdesk, unicórnio com ADN português, e, em 2019, da Cleverly, que foi vendida posteriormente à Zendesk.

A empreendedora, para quem “a oportunidade de investir na Europa nunca foi tão relevante”, acredita “que os empreendedores que se tornaram investidores podem acrescentar um valor único, trazendo a experiência operacional e a perspetiva de quem já esteve do outro lado”. Espera que “este reconhecimento internacional sirva de inspiração” e realça, também, “a importância da diversidade e inclusão para impulsionar a inovação e construir as empresas do futuro”.

Cristina Fonseca é atualmente sócia da Indico Capital Partners, sociedade gestora de fundos de capital de risco que cofundou com Stephan de Moraes e Ricardo Torgal. Desde 2019 a Indico investiu mais de 100 milhões de euros em 51 empresas, as quais angariaram até à data mais de dois mil milhões de euros de investidores globais.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders