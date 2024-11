Portugal tem mais start-ups em 2024. Atingiram os 2.602 milhões de euros

Portugal conta este ano com 4.719 start-ups, mais 16% do que no ano passado, responsáveis por um volume de negócios combinado de 2.602 milhões de euros. Estes são alguns dos primeiros dados do relatório “Mapping Portugal’s Startup Landscape 2024”, desenvolvido pela IDC e pela Informa D&B, em parceria com a Startup Portugal, apresentados recentemente e reveladores de que a comunidade deste tipo de empresas “continua a crescer”.

“Depois de uma subida de 11% em 2023 (em relação a 2022), em 2024 volta a verificar-se uma subida de 16% no número de start-ups, evidenciando um ambiente fértil para a inovação e a criação de novos negócios em Portugal”, regista o documento divulgado.

Face ao ano anterior, a remuneração média mensal dos trabalhadores das start-ups em Portugal subiu 17%, para perto de 2.000 euros, um valor que os promotores do estudo assinalam ser cerca de 72% acima da média nacional.

Em termos de exportações, as start-ups representaram este ano 1,4% das exportações totais portuguesas em 2023.

Quanto à evolução do número de start-ups em atividade, 651 deixaram de o ser - seja por extinção, atividade há mais de 10 anos ou por assumir o estatuto de grande empresa -, enquanto 1.297 ganharam este estatuto.

