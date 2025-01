Investimento em start-ups portuguesas cresceu 55% em 2024

Outros artigos:

A base de dados TTR, que reúne dados das rondas de financiamento públicas e privadas, estima que os projetos portugueses tenham angariado 886 milhões de euros no ano passado, mais 55% do que o montante captado em 2023.Mas se o valor dos montantes investidos subiu acentuadamente, o número de projetos apoiados desceu 20,8%, para um total de 122. Os números são da base de dados TTR, que recolhe os dados das rondas de financiamentos públicos e privados.

Ainda assim, os valores obtidos no ano passado estão ainda longe dos montantes captados em 2021 e 2022, anos em que se registaram recordes absolutos nos montantes angariados pelas empresas portuguesas: 1,6 mil milhões e 1,1 mil milhões de euros, respetivamente.

Os investidores do setor de venture capital português, por número de operações, são liderados pela sociedade de capital de risco do Estado, a Portugal Ventures (PV), parte do Banco Português de Fomento, com 20 transações, no valor total de 30,4 milhões de euros. Segue-se a Indico Capital Partners, com 13 investimentos, de 155,9 milhões, e a Lince Capital, com 11 investimentos, de 77,8 milhões. A Iberis Capital realizou 10 investimentos em 2024, mas lidera em valores investidos: 187,95 milhões de euros aplicados em start-ups.

Os dados da TTR mostram ainda que inteligência artificial ajudou a garantir um aumento do montante angariado pelas start-ups de todo o mundo em 2024. Registou-se uma recuperação dos montantes efetivamente aplicados, apesar de menos acentuada que a registada em Portugal. Foram angariados em todo o mundo, durante o ano passado, um total de 274,6 mil milhões de dólares (cerca de 267,4 mil milhões ao câmbio atual), o que mostra uma subida de 5% face a 2023, de acordo com o relatório de balanço do setor da consultora norte-americana CB Insights.

No total, contabilizaram-se 26.961 operações de financiamento, menos 19% que um ano antes e o menor em oito anos, indicando que a recuperação do montante ter-se-á devido principalmente a grandes rondas de financiamento. As previsões para 2025 indicam que este poderá ser de novo um ano de crescimento.

Só no último trimestre de 2024, e a nível global, os fundos de capital de risco investiram 86,2 mil milhões de dólares, com a corrida aos projetos de IA. No total do ano passado, 37% do montante total investido em capital de risco e 17% das operações deste género estiveram associados a projetos de IA, números recorde para esta área específica.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders