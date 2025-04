Há um novo fundo de investimento para start-ups em Portugal. Tem 21 milhões para investir

Outros artigos:

A cidade de Aveiro realizou primeira edição portuguesa do Future XPO, um evento internacional promovido pela Startupbootcamp, a maior aceleradora de start-ups da Europa. Com mais de 400 participantes entre empreendedores, investidores, especialistas e decisores, o evento foi palco para a apresentação de 25 start-ups nacionais e internacionais nas áreas mais promissoras da atualidade: energia, saúde e bem-estar e inteligência artificial.

O grande destaque foi reservado para o anúncio do lançamento de um novo fundo de investimento, o Startupbootcamp Growth Investment Fund, com o nome provisório Flywheel Fund I (FWF I), que será gerido pela Octanova. Este fundo, com sede em Portugal, será dedicado exclusivamente ao apoio, até ao final do ano, de 30 start-ups que vão integrar os programas de aceleração da Startupbootcamp, e terão como objetivo, escalar soluções inovadoras com impacto real.

“Portugal é um early-adopter na questão da inovação e acreditamos que este é o momento certo para trazer a nossa experiência em aceleração para este ecossistema tão dinâmico. O FUTURE XPO não marca apenas a nossa chegada ao mercado português – acreditamos que será um verdadeiro catalisador para colaborações significativas capazes de gerar valor e impacto real nas nossas vidas”, afirma Kauan Von Novack, CEO Global da Startupbootcamp.

À medida que o cenário empreendedor continua a evoluir, a Startupbootcamp mantém-se comprometida em adaptar a sua abordagem para apoiar start-ups emergentes. O FUTURE XPO Pocket Edition faz parte de uma visão mais ampla para estabelecer Portugal como um player chave no ecossistema global de start-ups.

Com presença em mais de 20 países, a Startupbootcamp já acelerou e investiu mais de 1.700 startu-ps, conectando-as com investidores, parceiros corporativos e mentores. A expansão para Portugal reforça o compromisso da organização em apoiar a próxima geração de empreendedores inovadores num dos mercados tecnológicos de crescimento mais rápido na Europa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.