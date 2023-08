Ford escolhe start-up portuguesa para tornar a sua maior fábrica mais eficiente

A Azitek, uma start-up incubada na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, foi escolhida pela Ford Motor Company para implementar um sistema de rastreamento de ativos na maior fábrica europeia da construtora automóvel americana.

No final de 2022, a Azitek destacou-se de entre 150 start-ups e venceu o desafio lançado pela Ford no BoostUp! Bridge 2022 Grand Final, iniciativa do European Institute of Innovation and Technology (EIT) Manufacturing. A distinção valeu-lhe um prémio de 30 mil euros para o desenvolvimento da solução de Internet das Coisas (IoT) que está, agora, a implementar na fábrica da Ford, em Valência.

A solução da Azitek está, neste momento, a rastrear cerca de seis dos 20 mil contentores de plástico KLT –transportador de carga pequena – responsáveis pelo transporte de materiais e bens entre os diversos locais da fábrica sediada em território espanhol. A tecnologia de radiofrequência permite fazer, em tempo real, a deteção automática das caixas, obter a sua localização, fazer inventário instantâneo, receber avisos relativamente à escassez desses materiais, produzir indicadores de desempenho – como a velocidade a que está a ser feita a rotação de caixas com componentes entre os diversos locais –, fazer o processo de lavagem dos contentores, entre outros dados. Estes dados são recolhidos através de leitores colocado na zona da linha de montagem, do armazém e da lavagem dos contentores.

Este procedimento permite resolver o problema da execução de inventário manual, processo que é propenso a erros, e que leva a uma perda anual de 7% das caixas utilizadas, que se refletem em perdas financeiras para as empresas que as compram e que necessitam das mesmas para poder funcionar de forma eficiente.

Segundo o CEO da Azitek, José Francisco Valente, “a nossa solução tem sido um sucesso e a implementação tem corrido muito bem. O próximo passo é expandir o sistema para todos os KLTs e para mais tipos de contentores retornáveis, além de expandirmos a cobertura para outros parceiros logísticos da Ford. No futuro, a nossa ambição é resolver este problema nas várias fábricas da Ford pelo mundo”.

Para além da Ford Motor Company, a Azitek aplica esta solução nos caixotes do lixo da cidade do Porto, através da Porto Ambiente, e nas fábricas da Lingote. Também oferece soluções para a indústria na área da automatização de processos, tendo como clientes a Bosch, a BorgWarner, a Gestamp, entre outros.