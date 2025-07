Quer lançar um negócio? StartUP Voucher disponibiliza bolsa mensal de 900 euros

Link To Leaders

O StartUP Voucher é uma iniciativa promovida pelo IAPMEI que visa capacitar jovens para a criação do próprio emprego, com especial enfoque em áreas de base tecnológica e com impacto positivo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O programa incorpora a experiência e os resultados das edições anteriores, adotando um modelo orientado para a inovação sustentável e para a aplicação de práticas ESG (Environmental, Social and Governance), lê-se no site do IAPMEI.

"O StartUP Voucher apoia iniciativas empresariais em fase de ideia, promovendo a sua evolução por meio de um percurso estruturado em três fases de desenvolvimento, com duração total de nove meses", explica.

O programa destina-se a jovens até aos 29 anos, licenciados, com projetos em fase de ideia, que não estejam a estudar, a trabalhar, nem possuam outras fontes de rendimento. É ainda requisito terem domicílio fiscal em regiões NUTS II do Norte, Centro ou Alentejo, em Portugal.

O apoio inclui uma bolsa mensal de 900 euros (até ao máximo de duas bolsas por projeto), prémios intercalares de 1500 euros no início da 2.ª e 3.ª fases, e um prémio de concretização de 2000 euros, atribuído após a criação do próprio emprego.

Além disso, os participantes beneficiam do acesso à Rede Nacional de Incubadoras, ligação à Rede Nacional de Mentores, acompanhamento próximo e oportunidades de networking, através de atividades práticas, conteúdos técnicos, eventos de demonstração, sessões temáticas, bootcamps, skill labs e technical clinics.

As candidaturas decorrem até dia 5 de agosto de 2025. O programa tem a duração total de nove meses, organizados em três fases de desenvolvimento. A submissão das candidaturas e acompanhamento são realizados através da página oficial do IAPME

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders