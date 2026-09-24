Corpo de jovem famosa encontrado numa mala enterrada na floresta. Ex-namorado é acusado de homicídio

O ex-namorado da influencer Stefanie Pieper foi formalmente acusado de homicídio, cerca de dez meses depois de o corpo da jovem ter sido encontrado dentro de uma mala enterrada numa floresta.

A informação foi avançada pela PEOPLE, que cita a acusação apresentada pela Procuradoria de Graz, na Áustria, a 21 de setembro. Segundo as autoridades austríacas, o homem, de 31 anos, é acusado de ter matado a antiga companheira e de posteriormente transportar e enterrar o corpo na Eslovénia.

O caso remonta a novembro de 2025. Stefanie Pieper, que tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram e era conhecida por partilhar conteúdos relacionados com moda e lifestyle, foi dada como desaparecida depois de não comparecer numa sessão fotográfica que tinha agendada.

O ex-companheiro foi detido no dia seguinte ao desaparecimento. Segundo a polícia da Estíria, citada anteriormente pela PEOPLE, o homem terá inicialmente confessado o crime e indicado às autoridades o local onde deveriam procurar a jovem.

As autoridades eslovenas deslocaram-se então até à zona indicada e encontraram o corpo de Stefanie dentro de uma mala enterrada numa floresta.

Autópsia revelou que influencer foi estrangulada

A autópsia concluiu que Stefanie Pieper tinha sido vítima de violência e que tinha sido estrangulada antes da morte, segundo informações prestadas pela Procuradoria de Graz à PEOPLE.

Contudo, os exames não permitiram determinar com certeza o momento exato da morte. Em declarações posteriormente citadas pela publicação, os procuradores admitiram ser “inteiramente possível” que a jovem ainda estivesse viva quando foi colocada dentro da mala e enterrada.

A acusação apresentada este mês pelas autoridades austríacas é mais detalhada. Segundo a Procuradoria de Graz, o homem é acusado de ter estrangulado Stefanie e de lhe ter provocado ferimentos no pescoço antes de colocar o corpo numa mala. Terá depois transportado a mala de carro desde Graz, na Áustria, até à Eslovénia, onde o corpo foi enterrado numa zona florestal isolada.

Ex-namorado nega homicídio

Apesar de inicialmente ter alegadamente confessado o crime, o arguido nega agora a acusação de homicídio.

De acordo com a Procuradoria de Graz, admite, contudo, ter transportado o corpo de Stefanie para a Eslovénia e tê-lo enterrado numa zona florestal. O homem não tinha antecedentes criminais conhecidos.

Caso venha a ser condenado, poderá enfrentar uma pena de prisão entre 10 e 20 anos ou prisão perpétua, segundo as autoridades austríacas. Ainda não foi marcada a data do julgamento.

A investigação sobre o irmão e o padrasto do arguido, que chegaram a ser suspeitos de o terem ajudado a transportar e enterrar o corpo, foi entretanto arquivada pelas autoridades austríacas por falta de indícios de participação na Áustria. As autoridades eslovenas estão a avaliar se haverá lugar a um processo naquele país.