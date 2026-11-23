Há decisões que mudam uma vida inteira. Para Stephanie LeBlanc, uma norte-americana que vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma dessas decisões foi atravessar o Atlântico e começar de novo em Portugal, ao lado do marido e dos dois filhos.

A mudança não aconteceu apenas à procura de um novo destino ou de uma paisagem diferente. Stephanie procurava uma vida com outro ritmo, mais tranquilidade e, acima de tudo, um ambiente onde pudesse ver os filhos crescer com mais liberdade e perspetivas de futuro.

Foi a própria quem partilhou a história no Instagram, onde se apresentou e explicou as razões que estiveram na origem desta mudança. "Olá! Sou a Stephanie. Mudei-me de Los Angeles para Portugal com o meu marido e os meus dois filhos. Viemos à procura de uma vida mais segura, tranquila e com mais propósito. Agora, ajudo outras pessoas a fazerem o mesmo."

A apresentação é simples, mas revela muito sobre o percurso que decidiu fazer. Stephanie deixou para trás a vida que tinha construído nos Estados Unidos para procurar uma realidade diferente para a família. E, pelas palavras que agora partilha, parece ter encontrado aquilo que procurava.

Mas, afinal o que é ser rico em Portugal?

Numa das suas publicações mais recentes, a norte-americana decidiu explicar o que significa, para si, ser rica. E a resposta está longe de se resumir ao dinheiro.

"Rica porque chamamos a Portugal casa." É assim que começa uma publicação acompanhada por várias fotografias da sua vida no nosso país. Mas há muito mais na lista de razões que apresenta.

Stephanie considera-se rica por viver num país que valoriza a cultura e as pessoas, mas também por estar a caminho de obter residência permanente na Europa, algo que, na sua perspetiva, permitirá aos filhos ter mais possibilidades de escolha no futuro.

A saúde é outro dos aspetos que destaca. "Rica porque temos acesso a cuidados de saúde de elevada qualidade que não nos vão levar à falência", escreve, fazendo uma comparação com a realidade que conhecia nos Estados Unidos.

A alimentação também entra nesta equação. A norte-americana acredita que, em Portugal, tem acesso a alimentos produzidos sem recurso a produtos químicos e considera que toda a família está mais saudável desde que se mudou.

Mas há uma razão que ganha particular importância quando fala dos filhos: a segurança. Uma das fotografias que partilhou mostra duas crianças junto ao mar, acompanhada de uma frase em que explica que se sente privilegiada por já não ter de se preocupar com os simulacros de ataques armados nas escolas, uma realidade que conhece dos Estados Unidos.

A liberdade de poder ver os filhos crescerem com menos preocupações deste género é, para Stephanie, uma das grandes riquezas da vida em Portugal.

E há ainda os pequenos prazeres do quotidiano. Os fins de semana junto ao mar, os passeios em família e a possibilidade de viver momentos que parecem pequenas férias fazem parte daquilo que agora valoriza.

"Rica porque os nossos fins de semana são assim", escreve, acompanhando a frase com uma imagem de um cenário junto à costa portuguesa.

Na mesma publicação, deixa ainda uma reflexão sobre a tranquilidade que diz ter encontrado depois da mudança, o tempo que agora consegue dedicar à família e a sensação de estar finalmente a viver a vida que tantas vezes imaginou. "Rica em fins de semana que parecem férias. Rica numa tranquilidade interior que finalmente chegou. Rica por ver os nossos filhos crescerem com espaço, liberdade e um futuro que não se limita a um único país. Rica em tempo passado juntos. Rica na vida que estivemos quase sempre prestes a escolher... até que finalmente a escolhemos! Esta é a riqueza que nenhuma folha de cálculo consegue medir."

Uma mudança de vida que Stephanie não quer guardar apenas para si. Atualmente, dedica-se também a ajudar outras pessoas e famílias que pretendem mudar-se para Portugal.

Através das redes sociais, partilha informações sobre diferentes tipos de vistos, procura de casas para arrendar e compra de imóveis. Apresenta-se como alguém que acompanha os interessados no terreno, mesmo quando estes ainda estão no estrangeiro, e que os coloca em contacto com profissionais especializados em processos de imigração.