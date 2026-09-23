Os pais morreram no espaço de um ano. Agora, ex-jogador do Porto volta a sorrir e casa-se (quase em segredo) com a mulher que o "salvou"

Stephen Eustáquio e Constança Damião trocaram alianças esta terça-feira, numa cerimónia mantida longe dos holofotes. As primeiras imagens foram reveladas por amigos do jogador, entre eles Cláudio Ramos, Zaidu e Gabri Veiga.

O casamento acontece depois de anos marcados por grandes alegrias, mas também por uma dor profunda: o futebolista perdeu a mãe, vítima de cancro, e o pai, vítima de um ataque cardíaco, num intervalo de pouco mais de um ano. Pelo caminho, nasceu Benedita, a filha que o casal descreveu como um novo começo.

A história de amor que foi sempre vivida longe dos holofotes

Durante muito tempo, a vida pessoal de Stephen Eustáquio e Constança Damião foi sendo vivida com alguma discrição. Esta semana, porém, houve um acontecimento impossível de esconder: o casal casou-se.

A cerimónia aconteceu na terça-feira, 22 de setembro de 2026, mas foram os amigos do jogador a dar a conhecer os primeiros registos do momento. O casal ainda não partilhou, publicamente, fotografias próprias da cerimónia nas fontes consultadas.

Entre os convidados estiveram alguns dos antigos companheiros de Eustáquio no FC Porto, clube que representou durante quatro épocas e meia: Cláudio Ramos, Zaidu e Gabri Veiga. Foi precisamente Cláudio Ramos quem publicou algumas das primeiras imagens e deixou uma mensagem particularmente emotiva.

“Hoje foi dia de celebrar duas pessoas especiais e uma história que merece ser vivida para sempre.”

Nas fotografias, o guarda-redes surge ao lado dos noivos, de Zaidu, Gabri Veiga e das respetivas companheiras.

A celebração acontece poucas semanas depois de Eustáquio ter encerrado a ligação ao FC Porto e iniciado uma nova etapa profissional no Swansea City, no Championship inglês. O médio, de 29 anos, deixou os dragões no final de agosto, depois de ter realizado 157 jogos pelo clube e conquistado dois campeonatos, três Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.

Mas, muito antes deste novo capítulo profissional e do casamento, Stephen Eustáquio e Constança Damião já tinham construído uma história a dois.

Pode ver as fotos do casamento na galeria:

Uma relação que começou antes da fama no FC Porto

Constança Damião é designer de moda e fundadora da Coudie, marca portuguesa que lançou em 2021, depois de estudar Design de Moda no Porto. O projeto nasceu de uma mudança de rumo profissional: antes de se dedicar à moda, Constança estudava Medicina Tradicional Chinesa.

A relação com Eustáquio já vinha de trás quando o jogador chegou ao FC Porto. Registos públicos da relação apontam para que os dois estejam juntos desde, pelo menos, 2018, altura em que Eustáquio ainda representava o Leixões. Pouco depois, o jogador mudou-se para o Chaves, numa fase em que sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos relvados durante vários meses.

Em 2022, já com Eustáquio no FC Porto, os dois surgiam juntos em eventos ligados ao universo portista, como a Gala dos Dragões de Ouro.

A relação acompanhou, assim, uma transformação profunda na carreira do futebolista: dos anos em que lutava por se afirmar no futebol português até à chegada ao FC Porto, à seleção do Canadá e, mais recentemente, à transferência para o Swansea.

Mas houve um período em particular que mudou tudo.

Benedita: a maior prova de amor do casal

Em outubro de 2023, Stephen Eustáquio anunciou que ia ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Constança.

A filha, Benedita, nasceu a 8 de abril de 2024. Na altura, o casal partilhou a notícia com uma frase que hoje ganha ainda mais significado: “A Benedita nasceu e renascemos nós.”

Os dois falaram numa “bolha de amor” e agradeceram aos profissionais de saúde que acompanharam o nascimento.

A menina chegou à família num período particularmente delicado. O avô paterno, Armando Eustáquio, ainda conheceu a neta antes de morrer. E a chegada de Benedita acabou por acontecer entre duas perdas devastadoras na família do jogador.

A mãe morreu durante um jogo do FC Porto

Em 15 de abril de 2023, Stephen Eustáquio estava em campo pelo FC Porto frente ao Santa Clara quando recebeu a notícia de que a mãe, Esmeralda, tinha morrido.

A mãe lutava contra um cancro cerebral e tinha 51 anos. O momento ficou para sempre associado à carreira do jogador. Eustáquio só soube da morte durante o encontro, depois de ter entrado em campo sem saber que a mãe tinha falecido. Mais tarde, contou que nem sequer teve tempo de fazer o luto naquele momento.

Esmeralda tinha um sonho: ver o filho representar o Canadá num Campeonato do Mundo. Não conseguiu assistir a essa concretização.

Em 2024, num documentário do canal canadiano TSN, Eustáquio falou emocionado sobre a mãe e sobre a dificuldade de lidar com aquela perda. "Nem tive tempo de chorar a minha mãe", confidenciou.

Um ano depois, Stephen perdeu o pai

A morte da mãe aconteceu num momento em que a carreira do futebolista estava em plena ascensão. Um ano depois, perdeu também o pai.

Em maio de 2024, Stephen perdeu o pai, Armando Eustáquio, vítima de um ataque cardíaco súbito. Armando tinha apenas 56 anos. Segundo relatos posteriores, tinha procurado assistência médica algumas semanas antes por causa de uma dor no ombro e tinha recebido indicação de que o coração não apresentava problemas. Pouco tempo depois, sofreu o ataque cardíaco fatal.

A sequência foi particularmente dura: em pouco mais de um ano, Eustáquio perdeu os dois pais.

E, no meio desse período de dor, nasceu Benedita. O próprio jogador viria a explicar que a chegada da filha trouxe uma espécie de continuidade à família. O pai chegou a conhecer a neta antes de morrer.

Constança esteve ao lado dele numa das fases mais duras

É neste ponto que a história de amor com Constança ganha outra dimensão. A relação já existia antes das grandes conquistas de Eustáquio e atravessou também o período em que o futebolista perdeu os dois pais.

Fontes que acompanharam a vida pessoal do jogador descrevem Constança como uma presença constante durante essa fase e como alguém que o apoiou tanto na carreira como perante as perdas familiares.

Eustáquio, por seu lado, tem falado publicamente da importância da família. Em junho deste ano, depois de marcar o golo que colocou o Canadá nos oitavos de final do Mundial de 2026, o médio emocionou-se numa entrevista e dedicou o que faz à família, aos pais, à companheira, à filha, ao irmão e aos amigos.

"Tudo aquilo que eu faço é pela minha família, pelos meus pais, pela minha namorada, pela minha filha...", disse, em lágrimas, depois de um momento histórico para o futebol canadiano. É uma frase que ajuda a perceber o peso que a família passou a ter na vida do jogador depois das perdas.

O pedido de casamento aconteceu em Paris

Depois de anos de relação e de já serem pais, chegou outro capítulo. Em maio de 2025, Stephen Eustáquio pediu Constança Damião em casamento durante uma viagem a Paris, tendo a Torre Eiffel como cenário.

Constança anunciou o noivado nas redes sociais com uma frase simples: “Eu disse sim ao amor da minha vida. Para sempre.”

O casal mostrou o anel e revelou o momento do pedido. Pouco mais de um ano depois, o “para sempre” tornou-se oficial.

Uma noiva elegante e um casamento longe dos holofotes

Nas primeiras imagens que chegaram às redes sociais, Constança surge com um vestido branco justo, de linhas direitas, com alças e um longo véu rendado. O cabelo foi usado parcialmente apanhado, com a parte solta marcada por ondas suaves.

Stephen optou por um fato preto clássico, acompanhado por um laço preto, num visual elegante e discreto. As imagens mostram ainda uma cerimónia e uma festa de ambiente sofisticado, rodeadas de vegetação, luzes e grandes candeeiros suspensos. A noiva aparece com um bouquet em tons de branco e rosa.

Mas, até agora, não foram os noivos a revelar os primeiros detalhes. Foram os amigos. Cláudio Ramos, Zaidu e Gabri Veiga, antigos companheiros de Eustáquio no FC Porto, estiveram entre os convidados e acabaram por levantar o véu sobre um casamento que parecia ter sido cuidadosamente mantido longe da exposição pública.

Do FC Porto para uma nova vida

O casamento surge também num momento de mudança profissional. Depois de quatro épocas e meia no FC Porto, Eustáquio deixou o clube neste verão para representar o Swansea. A saída pôs fim a uma das fases mais importantes da sua carreira de clubes: pelo FC Porto, fez 157 jogos e conquistou oito troféus.

Agora, aos 29 anos, começa uma nova etapa no futebol inglês. E, na vida pessoal, também. Aquele que durante anos foi conhecido sobretudo pelo trabalho no meio-campo dos dragões surge agora num papel diferente: marido e pai de uma menina, ao lado da mulher com quem partilhou os anos de maior crescimento da sua carreira e também alguns dos momentos mais dolorosos da sua vida.

A história de Stephen Eustáquio e Constança Damião tem, por isso, vários capítulos: começou antes do FC Porto, atravessou lesões, mudanças de clube, a chegada de Benedita, a perda dos pais, o pedido de casamento em Paris e, agora, chegou ao altar.

E foi quase em silêncio que aconteceu o momento que faltava. Stephen Eustáquio e Constança Damião já são marido e mulher.