Desporto
Stephen Eustáquio e Constança Damião
Stephen Eustáquio e Constança Damião

Os pais morreram no espaço de um ano. Agora, ex-jogador do Porto volta a sorrir e casa-se (quase em segredo) com a mulher que o "salvou"
Mafalda Mourão
Hoje às 10:25

Stephen Eustáquio casou-se com Constança Damião numa cerimónia discreta. Conheça a história do casal, a filha Benedita e as tragédias que marcaram o jogador

Stephen Eustáquio e Constança Damião trocaram alianças esta terça-feira, numa cerimónia mantida longe dos holofotes. As primeiras imagens foram reveladas por amigos do jogador, entre eles Cláudio Ramos, Zaidu e Gabri Veiga.

O casamento acontece depois de anos marcados por grandes alegrias, mas também por uma dor profunda: o futebolista perdeu a mãe, vítima de cancro, e o pai, vítima de um ataque cardíaco, num intervalo de pouco mais de um ano. Pelo caminho, nasceu Benedita, a filha que o casal descreveu como um novo começo.

A história de amor que foi sempre vivida longe dos holofotes

Durante muito tempo, a vida pessoal de Stephen Eustáquio e Constança Damião foi sendo vivida com alguma discrição. Esta semana, porém, houve um acontecimento impossível de esconder: o casal casou-se.

A cerimónia aconteceu na terça-feira, 22 de setembro de 2026, mas foram os amigos do jogador a dar a conhecer os primeiros registos do momento. O casal ainda não partilhou, publicamente, fotografias próprias da cerimónia nas fontes consultadas.

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Entre os convidados estiveram alguns dos antigos companheiros de Eustáquio no FC Porto, clube que representou durante quatro épocas e meia: Cláudio Ramos, Zaidu e Gabri Veiga. Foi precisamente Cláudio Ramos quem publicou algumas das primeiras imagens e deixou uma mensagem particularmente emotiva.

“Hoje foi dia de celebrar duas pessoas especiais e uma história que merece ser vivida para sempre.”

Nas fotografias, o guarda-redes surge ao lado dos noivos, de Zaidu, Gabri Veiga e das respetivas companheiras.

A celebração acontece poucas semanas depois de Eustáquio ter encerrado a ligação ao FC Porto e iniciado uma nova etapa profissional no Swansea City, no Championship inglês. O médio, de 29 anos, deixou os dragões no final de agosto, depois de ter realizado 157 jogos pelo clube e conquistado dois campeonatos, três Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.

Mas, muito antes deste novo capítulo profissional e do casamento, Stephen Eustáquio e Constança Damião já tinham construído uma história a dois.

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Pode ver as fotos do casamento na galeria:

Uma relação que começou antes da fama no FC Porto

Constança Damião é designer de moda e fundadora da Coudie, marca portuguesa que lançou em 2021, depois de estudar Design de Moda no Porto. O projeto nasceu de uma mudança de rumo profissional: antes de se dedicar à moda, Constança estudava Medicina Tradicional Chinesa.

A relação com Eustáquio já vinha de trás quando o jogador chegou ao FC Porto. Registos públicos da relação apontam para que os dois estejam juntos desde, pelo menos, 2018, altura em que Eustáquio ainda representava o Leixões. Pouco depois, o jogador mudou-se para o Chaves, numa fase em que sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos relvados durante vários meses.

Em 2022, já com Eustáquio no FC Porto, os dois surgiam juntos em eventos ligados ao universo portista, como a Gala dos Dragões de Ouro.

A relação acompanhou, assim, uma transformação profunda na carreira do futebolista: dos anos em que lutava por se afirmar no futebol português até à chegada ao FC Porto, à seleção do Canadá e, mais recentemente, à transferência para o Swansea.

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Mas houve um período em particular que mudou tudo.

Benedita: a maior prova de amor do casal

Em outubro de 2023, Stephen Eustáquio anunciou que ia ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Constança.

A filha, Benedita, nasceu a 8 de abril de 2024. Na altura, o casal partilhou a notícia com uma frase que hoje ganha ainda mais significado: “A Benedita nasceu e renascemos nós.”

Os dois falaram numa “bolha de amor” e agradeceram aos profissionais de saúde que acompanharam o nascimento.

A menina chegou à família num período particularmente delicado. O avô paterno, Armando Eustáquio, ainda conheceu a neta antes de morrer. E a chegada de Benedita acabou por acontecer entre duas perdas devastadoras na família do jogador.

A mãe morreu durante um jogo do FC Porto

Em 15 de abril de 2023, Stephen Eustáquio estava em campo pelo FC Porto frente ao Santa Clara quando recebeu a notícia de que a mãe, Esmeralda, tinha morrido.

A mãe lutava contra um cancro cerebral e tinha 51 anos. O momento ficou para sempre associado à carreira do jogador. Eustáquio só soube da morte durante o encontro, depois de ter entrado em campo sem saber que a mãe tinha falecido. Mais tarde, contou que nem sequer teve tempo de fazer o luto naquele momento.

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Esmeralda tinha um sonho: ver o filho representar o Canadá num Campeonato do Mundo. Não conseguiu assistir a essa concretização.

Em 2024, num documentário do canal canadiano TSN, Eustáquio falou emocionado sobre a mãe e sobre a dificuldade de lidar com aquela perda. "Nem tive tempo de chorar a minha mãe", confidenciou.

Um ano depois, Stephen perdeu o pai

A morte da mãe aconteceu num momento em que a carreira do futebolista estava em plena ascensão. Um ano depois, perdeu também o pai.

Em maio de 2024, Stephen perdeu o pai, Armando Eustáquio, vítima de um ataque cardíaco súbito. Armando tinha apenas 56 anos. Segundo relatos posteriores, tinha procurado assistência médica algumas semanas antes por causa de uma dor no ombro e tinha recebido indicação de que o coração não apresentava problemas. Pouco tempo depois, sofreu o ataque cardíaco fatal.

A sequência foi particularmente dura: em pouco mais de um ano, Eustáquio perdeu os dois pais.

E, no meio desse período de dor, nasceu Benedita. O próprio jogador viria a explicar que a chegada da filha trouxe uma espécie de continuidade à família. O pai chegou a conhecer a neta antes de morrer.

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Constança esteve ao lado dele numa das fases mais duras

É neste ponto que a história de amor com Constança ganha outra dimensão. A relação já existia antes das grandes conquistas de Eustáquio e atravessou também o período em que o futebolista perdeu os dois pais.

Fontes que acompanharam a vida pessoal do jogador descrevem Constança como uma presença constante durante essa fase e como alguém que o apoiou tanto na carreira como perante as perdas familiares.

Eustáquio, por seu lado, tem falado publicamente da importância da família. Em junho deste ano, depois de marcar o golo que colocou o Canadá nos oitavos de final do Mundial de 2026, o médio emocionou-se numa entrevista e dedicou o que faz à família, aos pais, à companheira, à filha, ao irmão e aos amigos.

"Tudo aquilo que eu faço é pela minha família, pelos meus pais, pela minha namorada, pela minha filha...", disse, em lágrimas, depois de um momento histórico para o futebol canadiano. É uma frase que ajuda a perceber o peso que a família passou a ter na vida do jogador depois das perdas.

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O pedido de casamento aconteceu em Paris

Depois de anos de relação e de já serem pais, chegou outro capítulo. Em maio de 2025, Stephen Eustáquio pediu Constança Damião em casamento durante uma viagem a Paris, tendo a Torre Eiffel como cenário.

Constança anunciou o noivado nas redes sociais com uma frase simples: “Eu disse sim ao amor da minha vida. Para sempre.”

O casal mostrou o anel e revelou o momento do pedido. Pouco mais de um ano depois, o “para sempre” tornou-se oficial.

Stephen Eustáquio casou-se com Constança Damião

Uma noiva elegante e um casamento longe dos holofotes

Nas primeiras imagens que chegaram às redes sociais, Constança surge com um vestido branco justo, de linhas direitas, com alças e um longo véu rendado. O cabelo foi usado parcialmente apanhado, com a parte solta marcada por ondas suaves.

Stephen optou por um fato preto clássico, acompanhado por um laço preto, num visual elegante e discreto. As imagens mostram ainda uma cerimónia e uma festa de ambiente sofisticado, rodeadas de vegetação, luzes e grandes candeeiros suspensos. A noiva aparece com um bouquet em tons de branco e rosa.

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Mas, até agora, não foram os noivos a revelar os primeiros detalhes. Foram os amigos. Cláudio Ramos, Zaidu e Gabri Veiga, antigos companheiros de Eustáquio no FC Porto, estiveram entre os convidados e acabaram por levantar o véu sobre um casamento que parecia ter sido cuidadosamente mantido longe da exposição pública.

Do FC Porto para uma nova vida

O casamento surge também num momento de mudança profissional. Depois de quatro épocas e meia no FC Porto, Eustáquio deixou o clube neste verão para representar o Swansea. A saída pôs fim a uma das fases mais importantes da sua carreira de clubes: pelo FC Porto, fez 157 jogos e conquistou oito troféus.

Agora, aos 29 anos, começa uma nova etapa no futebol inglês. E, na vida pessoal, também. Aquele que durante anos foi conhecido sobretudo pelo trabalho no meio-campo dos dragões surge agora num papel diferente: marido e pai de uma menina, ao lado da mulher com quem partilhou os anos de maior crescimento da sua carreira e também alguns dos momentos mais dolorosos da sua vida.

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A história de Stephen Eustáquio e Constança Damião tem, por isso, vários capítulos: começou antes do FC Porto, atravessou lesões, mudanças de clube, a chegada de Benedita, a perda dos pais, o pedido de casamento em Paris e, agora, chegou ao altar.

E foi quase em silêncio que aconteceu o momento que faltava. Stephen Eustáquio e Constança Damião já são marido e mulher.

Pode ver, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos da história de amor de Stephen Eustáquio e Constança Damião

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