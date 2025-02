Descobrimos sticks perfumados para o saco do aspirador: uma ideia incrível!

Numa visita à loja Normal, entre produtos de higiene e pequenos achados inesperados, encontrámos um produto que nos despertou a curiosidade: sticks perfumados para aspirador. À primeira vista, parece um detalhe insignificante na nossa rotina doméstica, mas, na prática, transforma a experiência da limpeza com a libertação de fragrância enquanto se aspira.

A embalagem discreta tem quatro sticks e nós escolhemos uma fragrância suave. O conceito é simples: basta colocar um stick dentro do saco do aspirador ou no compartimento apropriado e deixar que a circulação do ar espalhe o aroma pelo ambiente: uma ideia incrível para acabar com aquele cheiro característico do pó acumulado, certo?

Os sticks perfumados para aspirador têm a função de neutralizar odores desagradáveis e espalhar um aroma fresco enquanto se aspira. São especialmente úteis para quem tem animais de estimação, tapetes que acumulam odores ou simplesmente para quem gosta de uma casa perfumada sem recorrer a sprays artificiais. Funcionam ao serem colocados dentro do saco do aspirador ou no filtro, libertando gradualmente a fragrância à medida que o aparelho é utilizado.

O perfume que escolhemos foi o cotton (algodão"), porque somos fãs de notas suaves e neutras.