Siga estas 6 dicas para gerir o stress no trabalho

Link To Leaders

Metas a cumprir, resultados para mostrar e uma agenda cheia de reuniões que não o deixa respirar. O stress no trabalho pode ser causado por uma série de fatores e normalmente está relacionado com situações incómodas no trabalho ou na vida pessoal. O problema acontece quando os níveis de stress se tornam excessivos e difíceis de controlar.

Além de contribuir para o aumento de absentismo e redução da produtividade, o stress aumenta o risco de doenças cardiovasculares, músculo-esqueléticas e mentais (como a depressão, a ansiedade e a perturbação de pânico). Identificar o problema é o primeiro passo a dar.

Conheça algumas estratégias para colocar em prática no seu dia a dia e gerir os momentos de stress no trabalho, segundo a Forbes.

1.Regra dos 90 segundos

Quando as coisas estão a sair do seu controlo e começar a ficar irritado, olhe para o seu relógio. Vai perceber que leva 90 segundos para se sentir melhor.

2. Ferramenta 10-10-10

Esta ferramenta ajuda a evitar reações impulsivas e a considerar as consequências de longo prazo das situações stressantes em vez de se focar apenas no curto prazo. Considere que o stress é temporário, então antes de perder a calma, questione-se: Como se sentirá sobre a sua reação em 10 minutos, 10 meses e 10 anos?

As reações de stress muitas vezes dominam no curto prazo de 10 minutos porque o seu cérebro emocional sobrecarrega o seu cérebro racional, o que lhe tira o ar. Quando considera 10 meses e 10 anos, começa a ter mais acesso ao seu “cérebro pensante”, que lhe dá uma visão mais clara de que o stress é temporário e vai passar.

3. Regra 3-3-3

Um: Ouça durante um minuto. Preste atenção a três sons que escuta ao seu redor. Com os olhos fechados, pode ouvir ruído ambiente ou o som imediato de um ar condicionado ou do seu próprio estômago.

Dois: Observe durante um minuto. Identifique três objetos que pode ver ao seu redor. Tire tempo para analisar as suas formas, cores e quaisquer outros detalhes.

Três: Toque por um minuto. Olhe para três objetos que pode tocar e perceba como cada um deles entra em contato com a sua pele. Pode passar a mão sobre a cadeira no seu local de trabalho, em objetos na sua mesa ou no ecrã do seu computador. Observe se a textura de cada objeto é lisa ou áspera, quente ou fria, pesada ou leve.

4. Triple-A (Três As)

O primeiro passo nesta regra é a consciência de que está num estado de preocupação, raiva ou frustração.

O segundo passo é permitir o sentimento desagradável, em vez de afastá-lo ou ignorá-lo. Pode tentar mantê-lo à distância e observá-lo imparcialmente como uma parte separada de si.

O terceiro passo é reconhecer o sentimento. Este simples reconhecimento relaxa a sua reação em situações sobre as quais não tem controlo.

A ferramenta dos Três As permite que enfrente a dificuldade com mais clareza e facilidade. Uma vez que desenvolve a competência de se separar do sentimento, percebe que não precisa de reagir sempre que se sentir provocado.

5. Respiração em caixa

Esta prática pode acalmá-lo rapidamente quando enfrenta uma situação ansiosa ou stressante. Ativa a sua resposta de descanso e digestão (ou sistema nervoso parassimpático) e atenua a sua resposta de luta ou fuga (ou sistema nervoso simpático).

Para colocar a técnica em prática, respire profundamente pelo nariz contando até quatro. Depois, “segure” a respiração, mantendo os pulmões cheios durante quatro segundos. Expire lentamente durante quatro segundos. Por fim, mantenha os pulmões vazios durante quatro segundos. Repita o exercício mais três vezes, totalizando quatro respirações.

6. Proporção três-para-um

O cérebro é programado para se concentrar em ameaças, manter o foco no problema e prendê-lo num limbo de negatividade, o que pode afastar possíveis soluções. Portanto, são necessários três pensamentos positivos para compensar um pensamento negativo.

Várias pesquisas mostram que, para cada experiência negativa e stressante que vive, é necessário experimentar pelo menos três experiências positivas. Cada vez que tiver um pensamento negativo causado pelo stress no trabalho, afaste-se, pense no todo e nomeie três experiências positivas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders