Quem receber o subsídio de Natal em dezembro não vai beneficiar do corte extraordinário de 50% na retenção na fonte de IRS aplicado em novembro. A medida, aprovada pelo Governo para antecipar o efeito da descida do imposto em 2026, abrange apenas os rendimentos pagos durante esse mês. O valor poderá, contudo, refletir-se no acerto anual do IRS, a realizar em 2027, dependendo da situação fiscal de cada contribuinte.

A regra está definida no Despacho n.º 12523-A/2026, publicado em Diário da República a 14 de outubro. O diploma determina que a redução de 50% na retenção se aplica aos rendimentos do trabalho dependente e às pensões pagos ou colocados à disposição entre 1 e 30 de novembro de 2026.

O subsídio de Natal está incluído nesta medida quando é pago em novembro. Já os trabalhadores que recebem o benefício em dezembro ficam de fora do alívio imediato.

Quem recebe o subsídio de Natal em dezembro fica de fora

O Código do Trabalho prevê que o subsídio de Natal seja pago até 15 de dezembro, no caso dos trabalhadores do setor privado, salvo situações específicas previstas na lei.

É por isso que muitos trabalhadores só recebem o subsídio no último mês do ano. Como o desconto extraordinário de IRS está limitado aos pagamentos realizados em novembro, o subsídio pago em dezembro fica sujeito às tabelas de retenção normais.

A diferença pode ser relevante para o rendimento disponível das famílias no final do ano, uma vez que o subsídio de Natal é, em regra, sujeito a retenção de IRS de forma autónoma em relação ao salário mensal.

O desconto de 50% não significa que o IRS desaparece

A redução extraordinária da retenção na fonte não corresponde a uma isenção de IRS sobre o subsídio de Natal.

A retenção na fonte é um adiantamento do imposto devido ao Estado. O valor final é calculado posteriormente, quando a Autoridade Tributária apura o IRS anual com base nos rendimentos de 2026.

Assim, quem recebe o subsídio em dezembro não beneficia do corte de 50% no momento do pagamento. No entanto, a descida das taxas de IRS aprovada para 2026 tem efeitos desde 1 de janeiro, pelo que o imposto final será calculado tendo em conta essa alteração.

O resultado pode traduzir-se num reembolso superior ou num imposto a pagar mais baixo, dependendo das retenções efetuadas ao longo do ano e da situação fiscal de cada contribuinte. Não existe, contudo, uma devolução automática de 50% do valor retido sobre o subsídio de Natal.

Porque é que o desconto só se aplica em novembro?

O Governo decidiu concentrar o alívio extraordinário das retenções na fonte num único mês para que as famílias beneficiassem imediatamente da descida do IRS aprovada pelo Parlamento.

A medida procura antecipar o efeito da redução das taxas do imposto, com efeitos retroativos a janeiro de 2026, sem obrigar os contribuintes a esperar pelo acerto anual do IRS em 2027.

Em dezembro, voltam a aplicar-se as tabelas de retenção na fonte em vigor desde o início do ano, sem o ajustamento extraordinário de novembro.

O despacho prevê ainda que, caso as retenções de novembro não tenham sido efetuadas de acordo com as novas regras, as entidades pagadoras possam proceder à sua retificação nos meses seguintes, até ao final de dezembro.

Há trabalhadores que também ficam excluídos do desconto em novembro

A redução de 50% não abrange todos os rendimentos. O despacho exclui os titulares cujo rendimento mensal exceda o limite superior do penúltimo escalão das tabelas de retenção na fonte aplicáveis.

A medida também se aplica apenas aos residentes no continente, não abrangendo os residentes nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Por isso, o impacto do desconto depende não só do mês em que o subsídio de Natal é pago, mas também do rendimento e da situação fiscal do contribuinte.

Provedoria de Justiça questiona diferença entre pensionistas

A aplicação da medida também gerou dúvidas quanto ao tratamento dos pensionistas que recebem o subsídio de Natal em meses diferentes.

A Provedoria de Justiça recebeu queixas de pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, que recebem o subsídio em novembro, e do Centro Nacional de Pensões, cujo pagamento ocorre em dezembro.

A diferença significa que os primeiros podem beneficiar da redução extraordinária da retenção, enquanto os segundos ficam excluídos do alívio imediato.

O Ministério das Finanças considerou que o critério temporal é geral e objetivo, mas a Provedoria de Justiça defendeu que os efeitos sobre a igualdade de tratamento entre pensionistas em situações comparáveis merecem reflexão.

Para os trabalhadores que recebem o subsídio de Natal em dezembro, a regra mantém-se: não há desconto extraordinário de 50% no momento do pagamento. O efeito da descida do IRS será refletido no cálculo anual do imposto, em 2027, de acordo com a situação fiscal de cada contribuinte.