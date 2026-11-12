Recebe o subsídio de refeição em cartão? Há uma mudança em 2027 que pode beneficiar a sua carteira

Se recebe o subsídio de refeição através de cartão, esteja atento ao que vai mudar no próximo ano. O limite diário até ao qual esta compensação fica isenta de IRS deverá aumentar em 2027, permitindo que os trabalhadores recebam um valor superior sem terem de pagar imposto sobre essa parcela.

A alteração deverá beneficiar cerca de 2,4 milhões de trabalhadores em Portugal, que receberam o subsídio de refeição através de cartões ou vales em 2025, segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), divulgados pela Lusa.

Mas há uma diferença importante que deve conhecer: o valor isento de IRS não é igual para quem recebe o subsídio juntamente com o salário e para quem o recebe através de cartão de refeição.

Quanto vai aumentar a isenção de IRS em 2027?

Atualmente, o limite de isenção de IRS para quem recebe o subsídio de refeição em cartão é de 10,455 euros por dia.

Em 2027, esse valor deverá subir para 10,71 euros diários, uma vez que o subsídio de refeição dos trabalhadores da Administração Pública está previsto aumentar de 6,15 para 6,30 euros.

A diferença representa mais 25,5 cêntimos por dia de trabalho em valor que poderá ficar isento de IRS.

Se receber o subsídio através de cartão e trabalhar 22 dias num mês, o limite mensal de isenção passará de 230,01 para 235,62 euros. São mais 5,61 euros por mês em subsídio que poderá ficar livre de IRS, caso a entidade empregadora pague um valor correspondente.

Importa, contudo, esclarecer que esta atualização não significa que todas as empresas sejam obrigadas a aumentar o subsídio de refeição. O que aumenta é o limite fiscal até ao qual o valor pago em cartão não é sujeito a IRS.

Recebe o subsídio em cartão ou juntamente com o salário? Há uma diferença importante

É aqui que muitos trabalhadores podem estar a perder uma vantagem fiscal.

Se a sua entidade empregadora pagar o subsídio de refeição juntamente com o salário, através de transferência bancária, o limite de isenção corresponde ao valor definido para a Administração Pública.

Atualmente, esse montante é de 6,15 euros por dia. A partir de 2027, deverá passar para 6,30 euros.

Já se receber através de cartão ou vale de refeição, beneficia de um limite de isenção 70% superior ao valor de referência da função pública.

É uma diferença prevista no Código do IRS: o subsídio de refeição só fica sujeito a tributação na parte que exceder o limite legal, acrescido de 70% quando é atribuído através de vales de refeição.

Na prática, em 2027, os valores previstos são:

Pagamento juntamente com o salário: isenção até 6,30 euros por dia.

Pagamento através de cartão de refeição: isenção até 10,71 euros por dia.

Ou seja, se recebe o subsídio em cartão, poderá beneficiar de um limite diário de isenção 4,41 euros superior ao de quem recebe através do processamento salarial.

Cerca de 2,4 milhões de trabalhadores recebem em cartão

Os dados da Autoridade Tributária mostram a dimensão desta realidade em Portugal.

Em 2025, cerca de 4,658 milhões de pessoas receberam subsídio de refeição, correspondendo a um montante global de 5.876,6 milhões de euros na parcela não sujeita a IRS.

Deste universo, 2,418 milhões de trabalhadores receberam a compensação através de cartões ou vales de refeição, num valor total de 2.760,3 milhões de euros.

Os números foram disponibilizados pela AT na sequência de perguntas da agência Lusa e têm por base as declarações comunicadas pelas entidades empregadoras.

É, por isso, uma alteração com impacto potencial num universo significativo de trabalhadores, sobretudo entre aqueles que utilizam diariamente o cartão para pagar refeições e fazer compras em supermercados.

O que vai acontecer em 2028 e 2029?

A atualização do limite de isenção não deverá ficar por 2027.

O Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública para 2026-2029, assinado entre o Governo e estruturas sindicais em janeiro deste ano, prevê aumentos graduais do subsídio de refeição.

De acordo com o calendário atualmente acordado, os valores serão os seguintes:

2026: 6,15 euros na Administração Pública e 10,455 euros de isenção em cartão.

2027: 6,30 euros na Administração Pública e 10,71 euros de isenção em cartão.

2028: 6,45 euros na Administração Pública e 10,965 euros de isenção em cartão.

2029: 6,60 euros na Administração Pública e 11,22 euros de isenção em cartão.

Estes aumentos refletem-se automaticamente no limite fiscal dos cartões de refeição, uma vez que o Código do IRS estabelece uma margem de 70% sobre o valor de referência da função pública.

A empresa é obrigada a pagar subsídio de refeição?

Há ainda uma questão que importa esclarecer: se trabalha no setor privado, a sua entidade empregadora não é, por regra, obrigada por lei a pagar subsídio de refeição.

O benefício pode, contudo, estar previsto no seu contrato individual de trabalho, num acordo de empresa ou numa convenção coletiva aplicável ao setor profissional em que trabalha.

Existem também acordos e convenções coletivas que estabelecem expressamente que o subsídio corresponde ao valor máximo isento de IRS. Nesses casos, a atualização do limite fiscal poderá refletir-se no montante pago ao trabalhador, de acordo com as condições previstas nesses instrumentos.

Assim, se recebe subsídio de refeição, vale a pena confirmar como está definido o benefício no seu contrato ou no acordo coletivo aplicável.

A mudança de 2027 traz uma margem maior para receber o subsídio em cartão sem pagar IRS, mas não significa, por si só, que o valor que entra no seu cartão vá aumentar. Essa é uma diferença importante para não confundir a subida da isenção fiscal com um aumento obrigatório do subsídio.