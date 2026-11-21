O subsídio de refeição vai aumentar em 2027, caso avance a proposta apresentada pelo Governo aos sindicatos da Administração Pública. O valor diário deverá passar dos atuais 6,15 euros para 6,45 euros, uma subida de 30 cêntimos. A atualização terá também impacto na isenção de IRS para quem recebe o subsídio através de cartão de refeição, cujo limite poderá aumentar para 10,97 euros por dia.

A proposta foi apresentada a 19 de novembro, durante uma reunião de negociação com os sindicatos da Administração Pública. O Governo pretende antecipar para 2027 o valor que estava previsto para 2028 no acordo plurianual de valorização dos trabalhadores do Estado.

Apesar de representar uma subida superior à inicialmente prevista, a proposta foi considerada insuficiente pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap).

Subsídio de refeição passa de 6,15 para 6,45 euros

O acordo plurianual em vigor previa aumentos anuais de 15 cêntimos no subsídio de refeição da Administração Pública até 2029.

Com a nova proposta, o valor diário passará a ser de 6,45 euros em 2027, em vez dos 6,30 euros inicialmente previstos para esse ano.

O secretário-geral da Fesap, José Abraão, explicou que a federação tinha pedido ao Governo um reforço superior ao que estava estabelecido no acordo.

Apesar de considerar a proposta insuficiente face às dificuldades das famílias, o dirigente sindical reconheceu que o aumento representa uma melhoria em relação ao compromisso inicial.

A atualização ainda está integrada no processo negocial entre o Governo e as estruturas sindicais.

Isenção de IRS em cartão de refeição também aumenta

A subida do subsídio de refeição na Administração Pública tem consequências para os trabalhadores que recebem este benefício através de cartão de refeição, incluindo os do setor privado.

Isto porque o Código do IRS estabelece que, quando o subsídio é pago através de vales ou cartões de refeição, o limite de isenção corresponde ao valor legal do subsídio acrescido de 70%.

Com o valor diário de 6,45 euros, o limite de isenção poderá passar para 10,97 euros por dia, em 2027.

Atualmente, com o subsídio de refeição fixado em 6,15 euros, o limite calculado é de 10,455 euros por dia, aproximadamente 10,46 euros.

A diferença representa uma subida de cerca de 51 cêntimos no montante diário que pode ser recebido em cartão sem tributação de IRS.

Quanto pode ganhar a mais por mês?

O impacto depende do número de dias de trabalho considerados para o pagamento do subsídio.

Num mês com 22 dias de trabalho, o aumento de 30 cêntimos por dia representa mais 6,60 euros no subsídio de refeição dos trabalhadores da Administração Pública.

Já no caso de quem recebe o benefício em cartão, o aumento do limite de isenção poderá permitir receber mais 11,22 euros por mês sem tributação de IRS, considerando os mesmos 22 dias de trabalho.

Estes valores são indicativos e não significam que todos os trabalhadores vão receber automaticamente o mesmo aumento. No setor privado, o montante do subsídio depende das regras aplicáveis em cada empresa.

O que muda para quem trabalha no privado?

A proposta do Governo diz respeito ao subsídio de refeição dos trabalhadores da Administração Pública. Não determina, por si só, que todas as empresas privadas tenham de aumentar o valor pago aos seus trabalhadores.

No entanto, a atualização do limite legal do subsídio de refeição poderá refletir-se no montante que pode ser pago em cartão sem tributação de IRS.

Assim, quem recebe o subsídio em cartão poderá beneficiar de um limite de isenção superior, mesmo que o valor pago pela empresa não seja alterado.

Sindicatos consideram proposta insuficiente

A Fesap considera que o aumento de 30 cêntimos fica aquém das necessidades dos trabalhadores, tendo em conta a evolução do custo de vida.

José Abraão afirmou que a federação vai solicitar uma reunião suplementar com o Governo para apresentar a sua posição e insistir na necessidade de um reforço superior.

A proposta foi apresentada na quarta ronda de conversações entre o Governo e os sindicatos da Administração Pública, no âmbito do processo negocial anual.

Para já, o aumento para 6,45 euros e a consequente subida do limite de isenção em cartão para 10,97 euros continuam dependentes da concretização da proposta para 2027.