Muitos portugueses desconhecem a existência deste subsídio. E agora pode ser tratado online

Nem todos os portugueses sabem que os avós têm direito a um apoio da Segurança Social para assistência no nascimento dos netos. Trata-se de um subsídio que é pago aos avós para prestar apoio aos netos recém-nascidos e que agora se pode pedir de forma mais fácil.

De acordo com uma publicação da tutela no Instagram, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está a simplificar o acesso ao Subsídio por Assistência a Nascimento de Neto, tornando todo o processo mais rápido, autónomo e transparente através do Portal da Segurança Social.

Com esta melhoria, a informação passa a ser partilhada em tempo real entre o cidadão e os serviços, garantindo uma resposta mais imediata e a possibilidade de acompanhar o estado do pedido a qualquer momento, reduzindo a burocracia e aumentando o controlo por parte do utilizador, explica a mesma publicação.

Assim, quem precisar de faltar ao trabalho para cuidar de um neto recém-nascido pode agora tratar de tudo online, de forma mais simples e acessível. Para fazer o pedido, basta aceder ao Portal da Segurança Social, entrar no menu “Família”, selecionar a opção “Maternidade e Paternidade” e, depois, escolher “Subsídio por Assistência a Nascimento de Neto”.

Através da plataforma, os utilizadores podem ainda realizar várias operações sem necessidade de deslocações, como submeter novos pedidos, consultar processos em curso, anular requerimentos, enviar documentos adicionais e corrigir dados diretamente. O objetivo é aproximar os serviços das famílias, tornando todo o processo mais eficiente e intuitivo.