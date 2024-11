Esqueça o açúcar refinado: este substituto é 100% natural, adoça em dobro e tem vitaminas

O açúcar refinado é composto por açúcares simples que, quando consumidos em excesso, podem levar ao aumento de peso e ao aumento do risco de doenças crónicas, como a obesidade e a diabetes. A Direção Geral de Saúde alerta para vários riscos, incluindo o desenvolvimento de cáries dentárias, um problema de saúde muito prevalente em Portugal.

Por isso, para quem procura uma alternativa ao açúcar refinado, uma excelente opção 100% natural é o mel. Mas, também este exige bastante contenção no consumo. Este ingrediente natural não só adoça o dobro em relação ao açúcar tradicional, como fornece vitaminas e minerais essenciais, entre os quais se destacam as vitaminas do complexo B e o zinco.

Como refere a Associação Portuguesa de Nutrição, um dos principais benefícios do mel é o seu índice glicémico mais baixo, devido ao alto teor de frutose. Ao contrário do açúcar, o mel provoca aumentos mais controlados nos níveis de glicemia e insulina, evitando picos acentuados que podem ser prejudiciais à saúde a longo prazo. Além disso, o mel possui propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias.

Atenção: o mel deve ser consumido com muito cuidado

Apesar de ser um produto natural, o mel deve ser consumido com moderação. Não deve comer mais do que o equivalente a uma colher de sopa, já que o mel, apesar de saudável, é também calórico e rico em hidratos de carbono. Em 100 gramas de mel, encontramos cerca de 314 calorias e 78 gramas de hidratos de carbono, na sua maioria frutose e glucose, como refere o site Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável.

Em Portugal, podemos encontrar diversos tipos de mel com Denominação de Origem Protegida (DOP), variando em sabor e valor nutricional conforme a flora de onde é originário. A origem botânica das flores também influencia o índice glicémico e o poder adoçante do mel, sendo possível que o mel cristalize quando não pasteurizado, especialmente em baixas temperaturas.

Além do seu poder adoçante, o mel é valorizado por conter nutrientes importantes, como as vitaminas B2, B3 e B6, assim como minerais como potássio, fósforo e magnésio. Embora estes nutrientes estejam presentes em pequenas quantidades, diferenciam o mel do açúcar comum, que é vazio de valor nutricional, como se percebe ainda através de informação no site do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável.