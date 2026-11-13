Este substituto do sal pode ajudar a prevenir milhões de mortes por AVC e enfarte, revela estudo

Substituir o sal tradicional por uma alternativa enriquecida com potássio pode ajudar a prevenir quase três milhões de mortes por ano em todo o mundo. A conclusão é de uma investigação liderada pelo George Institute for Global Health, na Austrália, que analisou os potenciais benefícios desta mudança alimentar em 193 países.

De acordo com o estudo, uma transição global para este tipo de sal poderia evitar cerca de três milhões de mortes anuais e prevenir 10,17 milhões de novos casos de doenças cardiovasculares e doença renal crónica.

A alternativa funciona através da substituição de uma parte do cloreto de sódio do sal convencional por cloreto de potássio, como escreve a Euronews. Mantém uma aparência e utilização semelhantes às do sal habitual, mas permite reduzir o consumo de sódio e aumentar a ingestão de potássio.

Estes dois elementos são importantes para a pressão arterial. O consumo excessivo de sódio e a ingestão insuficiente de potássio estão associados a um maior risco de hipertensão, um dos principais fatores de risco para enfartes, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e doenças renais.

Mesmo uma mudança parcial pode fazer diferença

Os investigadores analisaram diferentes cenários de substituição do sal, incluindo aquele utilizado em casa e o incorporado em alimentos processados e refeições de restaurantes.

Apenas a substituição do sal utilizado na cozinha doméstica poderia evitar, segundo as estimativas, 1,85 milhões de mortes e 6,19 milhões de novos casos de doenças cardiovasculares e renais por ano.

A mudança na indústria alimentar e na restauração poderia acrescentar outros 1,56 milhões de mortes evitadas e 5,46 milhões de casos prevenidos.

Os benefícios potenciais seriam particularmente significativos em países com populações numerosas. A China poderia evitar cerca de 1,08 milhões de mortes por ano, enquanto na Índia a estimativa se aproxima das 400 mil.

Quem deve ter cuidado com este tipo de sal?

Apesar dos resultados promissores, os investigadores alertam que o sal enriquecido com potássio não é adequado para todas as pessoas.

Quem sofre de doença renal avançada ou toma determinados medicamentos que aumentam os níveis de potássio no sangue pode ter maior risco de desenvolver hipercaliemia, uma concentração excessiva deste mineral no organismo.

Esta situação pode representar um problema de saúde e exige atenção médica. Por isso, a substituição do sal tradicional deve ser discutida com um profissional de saúde por quem integra estes grupos de risco.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, em 2025, a utilização de alternativas ao sal enriquecidas com potássio como estratégia para reduzir a pressão arterial e o risco cardiovascular.

Os autores reconhecem que uma mudança à escala mundial será um desafio, sobretudo devido à necessidade de aumentar a produção de cloreto de potássio. Ainda assim, consideram que mesmo uma adoção parcial poderá trazer benefícios importantes para a saúde pública.