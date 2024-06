Quer criar uma equipa de sucesso? Siga estas dicas

Link To Leaders

Nem sempre é fácil construir uma equipa, conciliar diferentes personalidades e alinhar objetivos. Se está a iniciar o seu negócio, Ana Gonçalves, empreendedora e fundadora da Academia Negócios de Saúde, apresenta algumas dicas essenciais para formar uma equipa de sucesso.

Outros artigos:

Recrutar as pessoas certas

Antes de iniciar o recrutamento, deve fazer uma lista das capacidades e características que considera necessárias para o seu negócio. Posteriormente, lembre-se que é importante recrutar pessoas que partilhem os valores da sua empresa, que estejam alinhadas com a sua visão, que agreguem valor e que “vistam a camisola”. Lembre-se que estratégias certas com pessoas erradas dificilmente terão sucesso.

Ter uma visão clara

Uma equipa motivada e coesa é aquela que compreende e acredita na visão do projeto. Para tal, é importante que os empreendedores comuniquem de forma clara e inspiradora a missão, valores e objetivos da empresa.

Promover uma comunicação transparente

Uma comunicação aberta e transparente é essencial para construir confiança, promover a colaboração dentro da equipa e criar uma cultura de trabalho positiva. Os empreendedores devem incentivar o diálogo constante e o feedback, ouvindo ativamente as opiniões dos membros da equipa de modo a resolver conflitos de forma construtiva.

Estabelecer metas e objetivos

Definir metas e objetivos ajuda a orientar o trabalho da equipa e a manter todos os colaboradores focados e motivados. Estas metas e objetivos devem ser definidas através de avaliações de desempenho e de um programa de progressão de carreira.

Fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional

Investir no desenvolvimento pessoal e profissional dos membros da equipa é um dos fatores mais importantes para o sucesso. Como tal, os empreendedores devem oferecer oportunidades de formação e feedback construtivo, incentivando a aprendizagem contínua e o aperfeiçoamento das habilidades.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders