Este aspirador parece um Dyson, limpa como um Dyson, mas custa 115€

De 199€ para 115€ e com avaliações que o comparam ao Dyson. Já vendeu mais de 100 unidades este mês
Pilar Castelo Branco
Há 3h e 47min

Este artigo pode conter links afiliados*

Olheiras, rugas e ar cansado? Este creme da L’Oréal promete resultados em 15 minutos

O aspirador sem fios Sulean combina potência, leveza e autonomia num design pensado para o uso diário. Pesa pouco mais de um quilo e meio, ocupa pouco espaço e tem força suficiente para substituir o aspirador tradicional.

“É como um Dyson, mas quatro vezes mais barato”

Logo de início convém dizer isto: muitas avaliações comparam este modelo a marcas topo de gama — e esse é um argumento que aparece com frequência entre compradores satisfeitos. Uma utilizadora na Amazon conta que tinha um Dyson V8 e, apesar de notar diferenças técnicas, garante que "pelo preço que custa, não há discussão — a limpeza é semelhante, que é o que interessa". Outro utilizador afirma que “temos um Dyson e este não tem nada a invejar”, enquanto uma avaliação resumiu: “É como um Dyson, mas quatro vezes mais barato. A sucção é fantástica e é super leve”. Há ainda quem destaque a luz na cabeça de escova, que revelou pó e sujidade que antes passavam despercebidos: “só percebi o pó que havia em casa depois de o usar”.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson

Potência que dá vontade de usar

O motor entrega 580 watts e a força de sucção é elevada, ou seja, remove migalhas, pó, pelos de animais e sujidade entranhada em pavimentos duros, tapetes e carpetes. A escova principal tem um mecanismo que evita que cabelos e pelos se enrolem, facilitando a manutenção, uma grande vantagem para casas com animais.

Leve, prático e pensado para o dia a dia

Com cerca de 1,6 kg, este aspirador é fácil de manusear e transportar entre divisões ou escadas. Mantém-se em pé sozinho — um pormenor que facilita muito a utilização. As lâmpadas LED na cabeça da escova ajudam a ver cantos e áreas escuras, tornando a limpeza mais completa.

Bateria que chega para limpar a casa inteira

A autonomia anunciada chega aos 70 minutos em modo ecológico, suficiente para limpar uma casa média sem preocupações. A bateria é removível, o que permite trocá-la se for necessário, e o carregamento faz-se no suporte de parede — o aspirador começa a carregar automaticamente quando é colocado no suporte. Compradores referem que conseguem limpar casas grandes com uma só carga e que o tempo de recarga é rápido.

Controlo simples e manutenção evidente

O ecrã LED tátil mostra o modo de sucção, o nível da bateria e alertas de manutenção. Com um toque, alterna-se entre três níveis de potência: de suave para limpezas rápidas a máximo para sujidade mais difícil. O depósito de 1,6 litros é fácil de esvaziar e o sistema de seis camadas de filtração evita que o pó volte ao ar — útil para quem tem alergias.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson

O que os utilizadores realçam no dia a dia

As avaliações destacam sobretudo a relação qualidade/preço, a facilidade de manutenção e a eficiência na remoção de pelos de animais. Comentários típicos incluem que é “muito manejável”,potente” e “prático”, com vários compradores a sublinhar que os acessórios incluídos, a luz LED e o suporte de parede tornam o processo de limpeza mais simples e completo.

Mais de 100 pessoas compraram este aspirador no último mês e a avaliação média é de 4,6 estrelas. O pacote é convincente: potência real, autonomia sólida e praticidade no uso diário — por 115 € (era 199 €). Para quem procura uma alternativa a aspiradores de topo sem abdicar de desempenho, este modelo revelou-se uma escolha acertada e, para muitos compradores, surpreendentemente próxima dos equipamentos de referência.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

